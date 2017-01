Rescatado tras pasar la noche al raso al desorientarse en el monte alcireño

«Había mucha pendiente, mi única opción era esperar a que amaneciera, me dejé caer bajo un pino y ya está». Así relataba ayer Rafael Soriano cómo pasó la noche a la intemperie en la zona de les Valletes de Gallo. «Había una piedra lisa como esta mesa de larga que tenía pinocha, primero me senté y luego decidí acostarme», explicó, muy tranquilo tras regresar a casa.

«Había mucha pendiente, mi única opción era esperar a que amaneciera, me dejé caer bajo un pino y ya está». Así relataba ayer Rafael Soriano cómo pasó la noche a la intemperie en la zona de les Valletes de Gallo. «Había una piedra lisa como esta mesa de larga que tenía pinocha, primero me senté y luego decidí acostarme», explicó, muy tranquilo tras regresar a casa. pascual fandos

Minutos después de las diez de la mañana de ayer el helicóptero del Cuerpo Nacional de Policía localizaba en un claro de la montaña, entre les Valletes de Gallo y les Valletes de Bru, a Rafael Soriano, un hombre de 73 años que la tarde anterior había salido del chalé en el que reside para coger unas ramitas de pebrella para un tarro de aceitunas caseras y no regresó. Había pasado la noche sobre una piedra plana, con los brazos cruzados para proteger las manos del frío, a la espera de que amaneciera. No durmió. Sabía que estaba relativamente cerca de la carretera de la Barraca –podía ver las luces de los coches de la CV-50 entre las matas– y no demasiado lejos de su casa, pero el terreno escarpado y con fuerte pendiente representaba el mayor peligro y optó por la prudencia.

«No podía hacer otra cosa, no me atrevía a seguir y decidí que allí me quedaba debajo de un pino hasta que se hiciera de día», resumió ayer, ya de nuevo en casa, tras una noche muy larga, en la que decenas de efectivos de las fuerzas de seguridad (tanto Policía Local como Nacional, Protección Civil, bomberos, Cruz Roja y voluntarios del Vacif, a los que por la mañana se iba a unir la ONG IAE como perros de rescate), peinaron la montaña hasta las cuatro de la madrugada sin éxito. Por la mañana se sumaron medios aéreos.

Un primer helicóptero localizó, tras 17 horas a la intemperie, a este jubilado originario de la Font de la Figuera. Agentes de la Policía Local y el Cuerpo Nacional de Policía subieron a pie hasta el lugar para arroparle –había empezado a llover por la mañana– y tranquilizarle hasta la llegada de la unidad de rescate del Consorcio de Bomberos, que le elevó al helicóptero y lo evacuó en dirección al Hospital de la Ribera. Presentaba una ligera hipotermia, aunque Soriano aseguró no haber pasado frío –«si hace frío tienes frío, pero si no hace, no tienes», resumió mientras señalaba que sólo lo había notado en las piernas y los pies– ni tampoco miedo y que su mayor preocupación derivaba de la angustia que presumía estaba pasando su mujer por su desaparición.

Rafael Soriano relató que había salido del chalé sobre las 17,10 horas para buscar unas ramitas de pebrella. Tenía localizadas unas matas subiendo junto a la tubería del agua, pero cuando llegó no las encontró. Siguió caminando en busca de esta especia y se desorientó. No había cogido el teléfono móvil, ni el tabaco. «Yo miraba la puesta de sol, se hacía rojo, y traté de orientarme, pensaba que tenía que volver hacia atrás, pero me lié, me puse nervioso y ya no sabía por dónde iba». Cayó la noche y vio que no podía avanzar.

Sobre las ocho de la mañana volvió a reanudar la marcha para buscar el camino de regreso, pero seguía desorientado. «No lo hubiera encontrado», dijo. Al llegar a un claro en el que no habían pinos vio pasar por primera vez al helicóptero de la Policía Nacional y primero con un bastón y luego con el sombrero trató de hacerse visible. «Ha pasado varias veces y a última hora se ha quedado como marcando luego, por la zona de enfrente, he oído voces». Los agentes que subían a pie había llegado a su altura. Confirmaban a través de la emisora que se trataba de la persona que estaban buscando y que se encontraba bien. El mismo incidente, 24 horas más tarde, con el descenso térmico registrado, podía haber acabado de otra forma.