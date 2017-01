El campo sale indemne de la primera noche de frío con la aparición de nieve

El campo de la Ribera salvó indemne la primera noche de la ola de frío polar que ha provocado un desplome de las temperaturas e incluso la aparición de nieve en algunos puntos de la comarca como la Barraca d'Aigües Vives o la urbanización de San Blas, en Carcaixent, que amanecieron con una fina capa blanca en los tejados y sobre algunos vehículos, que pronto se diluyó. El termómetro bajó de cero en muchas zonas, aunque no demasiado ni de forma prolongada, por lo que las primeras valoraciones descartan daños, o al menos daños relevantes.

En esta apreciación coincidieron ayer dirigentes tanto de la Unió de Llauradors como de la Asociación Valenciana de Agricultores. Incluso en Benifaió, donde se mantiene el cultivo de muchas variedades de verdura, más sensibles al frío que los árboles, el presidente de la cooperativa, Jesús Tortosa, comentó que inicialmente no se apreciaban daños si bien esta valoración se tendrá que confirmar a partir de hoy. «Ha sido un frío moderado, no se aprecia ningún daño ni en las verduras ni en las naranjas, aunque también es cierto que es pronto para detectarlo, a partir de mañana –por hoy– se podrá ver», comentó Tortosa, que cifró en - 1 º C la mínima registrada en su localidad.

El vicepresidente de AVA, Bernardo Ferrer, señaló que las temperatura más bajas de las que tenía constancia en la Ribera eran de - 2,5 º C en zonas de interior, como El Marquesat o la Vall dels Alcalans, si bien en puntos concretos como «els fondos» de la Murta también se habían registrado -2,2 º. Ferrer, no obstante, dejó claro que el frío no había ocasionado daños. «El terreno tenía mucha humedad por las lluvias y el frío no se condensa de la misma forma que si estuviera el campo seco», comentó, mientras señalaba que había que esperar la evolución de esta noche pasada. Con todo, recordó que, históricamente, «siempre que ha nevado no hiela» debido al «efecto iglú» que provoca la nieve allí donde descansa.

«En hortalizas habrá que ver cómo pasan las horas, aunque algunos agricultores ponen mallas para protegerlas, pero en cultivos de leña no hay daños. Para el caqui y los frutales el frío es muy bueno, aunque también es verdad que hay nectarinas y paraguayos que han empezado a brotar y si persiste el frío pueden sufrir daños, pero de momento no hay nada», comentó.

El secretario general de la Unió en la Ribera Alta, José Carlos Martínez, también coincidió en señalar que el frío llega en un momento propicio para los frutales y sin causar daños a los cítricos. «Nos coge en una época en que, afortunadamente, la naranja está muy adelantada, aún están cogiendo, pero queda muy poco. Hoy estaban recolectando y no había hielo en las naranjas, por lo tanto, no hay daño», comentó, mientras incidía en que tampoco se espera que los cítricos tardíos se hayan podido ver afectados por el frío. Por otra parte, Martínez incidió en que estas bajas temperaturas son buenas para los frutales y señaló que, probablemente, el único cultivo que se había visto afectado es de la alcachofa, que resulta ya en la Ribera muy minoritario. «En Alberic sólo tengo yo», comentó, mientras señalaba que en el término municipal de Alberic los termómetros habían marcado una mínima de - 1 º C. «Hablando de Alberic hablamos de toda la comarca, no hay daños relevantes, habrá que esperar lo que falta de la ola de frío y ver si llueve, porque el frío entonces cambia, no hiela igual», relató el secretario comarcal de la Unió de Llauradors.

Consejos a la población

Por otra parte, las autoridades sanitarias difundieron ayer unos consejos a la población sobre cómo actuar en estos días de frío intenso en los que, tras identificar a los grupos de riesgo –personas mayores, recién nacidos y lactantes, personas sin hogar o con algunas enfermedades,?– detallan la conveniencia de evitar exposiciones prolongadas al frío y al viento, sobre todo en esos casos; recomiendan salir a la calle bien abrigados, con especial atención a la cabeza, cuello, pies y manos; procurar permanecer seco y realizar comidas calientes que aporten la energía necesaria. Los expertos aconsejan evitar las bebidas con cafeína o las alcohólicas y recuerdan que hay que tener cuidado con las estufas de leña y de gas para evitar riesgos de incendio de intoxicación por monóxido de carbono.