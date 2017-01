La Fira de Guadassuar comença este cap de setmana

El porrat de Sant Vicent o fireta de Guadassuar és una fira que se celebra anualment per celebrar el dia del patró, Sant Vicent Màrtir o sant Vicent de la Roda. És una fira familiar, coneguda en la major part dels pobles de la Ribera, que atrau una gran quantitat de visitants.

Encara que documentalment la primera referència és de 1716, simplement perquè l'arxiu municipal va ser cremat durant la Guerra de Successió, se suposa que els seu origen és més antic, probablement medieval, ja que les festes se celebren en honor de sant Vicent, patró del poble i titular de la parròquia des de la seua fundació al segle XIV (1340).

Per això, era i encara és un porrat, és a dir una fira o mercat instal·lat a la vora d'un santuari o església el dia de la festa major.

La festa l'organitzen els Majorals o Festers de Sant Vicent, tots ells de la mateixa quinta, que fan la festa en l'any que compleixen 47 anys. S'encarreguen durant tot un any dels preparatius de la festa, amb l'ajut de l'ajuntament també.

El dia 21 de gener, la Vespra, té lloc l´acte de Repartició de la Carn, que en origen consistia en el repartiment públic d´aliments a les famílies necessitades per celebrar el dia del patró. Avui s´ha transformat en una cavalcada lúdica que recorda aquest acte de solidaritat, en la qual es convida amb dolços locals (rotllets fregits, rosegons, etc.) i mistela als veïns i visitants; també amb l´acompanyament de la Banda de Música, els balls com el Bolero de Guadassuar, el de gegants i cabuts, etc. Finalitza a la plaça Major amb el Pregó d´inauguració de la Fira, des del balcó de l'ajuntament, el ball del Bolero i el toc del Retorn, al campanar.

El dia 22 de gener es commemora la Festa de sant Vicent, amb actes religiosos i festius, com el costum d´esmorzar per part dels grups d´amics i amigues del poble.

El dia 23 de gener se celebra el dia de l´Aurora, en la qual cal remarcar el cant de les Aurores i Salves tradicionals de Guadassuar a l´alba, a més dels actes religiosos habituals. En aquest dia les protagonistes són les esposes dels festers de sant Vicent, que fan de festeres de l'Aurora.

Durant els caps de setmana següents continua la fira. En especial, durant els dies 27, 28 i 29, tindrà lloc la Fira Agrícola i Industrial de Guadassuar, amb un sentit més comercial i amb actes per a tot tipus de públic.

En definitiva, Guadassuar és un poble que ha sabut conservar gran part de les seus tradicions i costums, alhora que intenta actualitzar i modernitzar la seua fira o porrat de Sant Vicent, que tant d'afecte suscita entre els veïns del poble i els visitants.