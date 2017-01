El PSPV pacta con Compromís para dar estabilidad al gobierno de Alfarp

Compromís y el PSPV firmaron anoche un acuerdo para gobernar juntos en Alfarp y garantizar la estabilidad del ayuntamiento, por el que los socialistas ostentarán la alcaldía el último año del mandato. Los votos de los dos concejales socialistas propiciaron la investidura como alcalde del candidato de Compromís, Santi Cervera, –el PP cuenta con cuatro concejales por tres de Compromís y dos del PSOE–, aunque no se integraron en el gobierno. La negociación para formar una mayoría de izquierdas se había atascado al reclamar entonces los socialistas una alcaldía compartida, es decir, dos años para cada grupo, unas pretensiones que Iniciativa, la versión local de Compromís, no aceptaba por ser la fuerza más votada de la izquierda. En aquel momento ya se barajó que el PSPV tuviera un año la alcaldía, aunque no se llegó a alcanzar un acuerdo.

Compromís asumió un gobierno en minoría y este primer tramo de legislatura ha sido complicado por la falta de apoyos para sacar adelante algunas propuestas. Incluso la ausencia de los concejales socialistas en algunos plenos había dejado al gobierno local a merced de los ediles del Partido Popular.

La mediación de las direcciones comarcales de ambos partidos, presentes anoche en Alfarp, ha propiciado que finalmente se firmara un pacto de gobierno por el que los ediles de ambos grupos expresan su «firme propósito» de garantizar la gobernabilidad y consolidar las políticas de progreso que se han venido aplicando, y que también marca las líneas programáticas que la nueva coalición debe seguir. La primera de todas, el compromiso de elaborar y aprobar conjuntamente un presupuesto municipal «así como consensuar las inversiones» que hacen falta en Alfarp «desde la perspectiva del interés general».

Con todo, lo más llamativo del acuerdo es que Compromís cederá finalmente la alcaldía para que el candidato socialista, Raúl Mínguez, pase a ostentar la presidencia de la corporación el último año del mandato. El relevo se debe producir tras el pleno ordinario que se celebrará el 29 de mayo de 2018.

Por otra parte, el reparto de áreas en el nuevo gobierno asigna a los concejales del PSOE las delegaciones de Presupuestos, Hacienda y Cuentas, por una parte, y Deportes, Comercio, Cultura, Bienestar Social y Sanidad, por otro.

Los acuerdos programáticos contemplan incluir en el presupuesto partidas destinadas a prevenir la violencia de género, impulsar un plan de empleo y habilitar ayudas para los desplazamientos de los estudiantes universitarios. Por otra parte, ambos grupos se comprometen también a la elaboración de un Plan General de Ordenación Urbana, aprobar la relación de puestos de trabajo del ayuntamiento, la creación de un Consell Local de Festes, aprobar el proyecto actual del auditorio, consignando en el presupuesto las cantidades necesarias para su ejecución, y formalizar la integración de la Sociedad de Montes en el ayuntamiento para, acto seguido, adecuar la sede debidamente como casa consistorial.

El alcalde de Alfarp, Santi Cervera, comentó anoche que se ha alcanzado este pacto de gobierno buscando el interés general y, si bien admitió que ha costado, mostró su esperanza de que funcione bien.