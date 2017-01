Un agricultor tala sus naranjos harto de que robaran la cosecha

El robo de gran parte de la cosecha durante cinco años consecutivos ha llevado al propietario de un campo de Alzira a cortar literalmente por lo sano. Bernardo Ferrer, agricultor de profesión y vicepresidente de AVA, decidió arrancar todos los naranjos de un campo de ocho hanegadas donde cultivaba la variedad lane late para, de cara a futuras campañas, plantar alguna otra variedad menos expuesta a estas sustracciones. «Ya podías ir a vigilar el campo por la mañana, por la tarde o por la noche para evitar que te roben y una forma de no jugarme la vida así es cortar los árboles y, así, ni los que roban se llevan nada ni yo tampoco», comentó Ferrer, que el lunes aprovechó la asamblea local de AVA para denunciar que en esta segunda fase de la campaña vuelven a proliferar los robos debido a que están mejorando los precios de estas variedades tardías y cargar contra los escasos medios que, según dijo, aporta el Ayuntamiento de Alzira para vigilar el término municipal.

Ferrer, que aseguró que este año ha sufrido ya un robo de alrededor de 300 arrobas de naranjas de esta misma variedad en otro campo de la partida de Mulata, relató el sentimiento de «impotencia» y «rabia» que provocan en el agricultor estas sustracciones y la sensación de impunidad con la que actúan los autores a pesar de los cambios introducidos en el Código Penal para combatir estas acciones que, a su juicio, no están dando los resultados esperados. El dirigente de AVA se manifestó «harto» y que consecuencia de este hartazgo fue la decisión de cortar el pasado verano el campo que había sufrido los robos los cinco últimos años de forma consecutiva, provocando pérdidas de varios miles de euros, con la perspectiva de volverlo a plantar de otra variedad.

«En la segunda parte de la campaña la naranja vale dinero y están volviendo a robar», alertó Ferrer, mientras emplazaba a los agricultores a presentar denuncia por pequeña que sea la sustracción para que la autoridades responsables tomen conciencia de la magnitud del problema y destinen medios para solucionarlo.

El vicepresidente de AVA arremetió con dureza contra el Ayuntamiento de Alzira, donde gobierna un tripartito formado por Compromís, PSOE y EU, al entender que ha dejado a los agricultores «totalmente desamparados». «Sólo pedimos que haga lo que pueda, hasta donde llegue, pero no nos creemos que con un término municipal con 46.000 hanegadas no pueda coordinarse con la Policía Nacional o los equipos Roca de la Guardia Civil, que si hacen ese trabajo de vigilancia, pero no es suficiente», indicó. «El ayuntamiento se excusa en que no tiene guardería rural, pero el término municipal es muy grande y le genera unos ingresos», apostilló, mientras reclamaba que se adopten medidas para aumentar la vigilancia en previsión de que se disparen los robos en esta segunda parte de la campaña citrícola.