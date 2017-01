Més Algemesí reprocha que la alcaldesa pase gastos de 120 ? pese a ir invitada por el PSOE

O juntos o muy revueltos. Més Algemesí volvió ayer a la carga contra el equipo de gobierno. Tras no fructificar el pacto para la entrada de esta formación política, aliada a Compromís, en el ejecutivo de Marta Trenzano arrecian las invectivas. La última llega a cuenta de un viaje de la alcaldesa a Bruselas, invitada por la diputada socialista en el Parlamento Europeo Inmaculada Rodríguez-Piñero. «A pesar de ser un acto única y exclusivamente de partido, la alcaldesa ha pasado un gasto de 120 ? en concepto de desplazamiento, cuando en realidad no iba en representación de la institución municipal, sino como miembro del PSOE. No iba a realizar ninguna gestión en Europa relacionada con Algemesí y por lo tanto nada justifica que el ayuntamiento se haga cargo de ese gasto», reprochó ayer el portavoz de Més Algemesí, Josep Bermúdez, quien añadió: «El carácter no institucional de la visita queda claro visitando la página web o la página de Facebook del ayuntamiento, que en ningún momento se ha hecho eco del viaje. Tampoco se informó en ninguna comisión».

Sin embargo, la alcaldesa, Marta Trenzano, niega la mayor. En declaraciones a Levante-EMV, la primera edil defendió ayer que el beneficiario último de su viaje al Parlamento Europeo fue el pueblo de Algemesí porque mantuvo varias reuniones informativas para conocer más detalles sobre cómo pedir ayudas a la Unión Europea y, además, participó en una jornada de formación de la Sede del Gobierno de España sobre agricultura, industria, turismo y medio ambiente. Trenzano dice que la situación de la agricultura algemesinense, sobre todo después del pacto con Sudáfrica, supuso un tema central de su viaje, exigiendo medidas para paliar la crisis de los cítricos locales.

Trenzano también argumentó que los 120 euros responden a la diferencia entre los costes que asume la UE y el gasto final del hotel y el avión. Y subraya que no ha reclamado «ni un duro» de las dietas de manutención. «Muchas veces voy a Valencia y no pasó el gasto de gasolina y párking porque me parece ridículo. La semana pasada estuvimos en la feria Fitur de Madrid y nos hospedamos en un hostal (un hotel de una estrella) para no gastar en exceso dinero público. Tampoco pasamos ninguna dieta. Que Més Algemesí quiera hacer pensar a la ciudadanía que paso gastos que no me corresponden es intolerable», arguyó Trenzano.

Més Algemesí replica que, según publicó la prensa «lo que no cubría la subvención lo había aportado cada uno de los participantes de su propio bolsillo». «Nuestra alcaldesa se lo pensó mejor», ironiza Bermúdez, que reclama a Trenzano que devuelva el dinero. La primera edil responde que asistió a Bruselas como alcaldesa para defender los intereses de la localidad y que en otro viaje similar, hace varios meses, también participó la número dos de Més Algemesí, Lorena Calatayud, y el gasto adicional que no cubría la ayuda prevista por el Parlamento Europeo lo costeó la Mancomunitat, exactamente 465 euros. «No estoy en política para hacerme rica», zanjó Trenzano.

Todos los diputados del Parlamento Europeo cuentan con fondos para financiar viajes de políticos, periodistas o asociaciones.