Los animalistas reclaman a Hacienda que investigue la semana taurina de Algemesí

El colectivo animalista Folgança, que mantiene una histórica lucha contra los festejos taurinos de Algemesí, ha anunciado que pedirá a la Agencia Tributaria que investigue si las transacciones de la fiesta que se celebra en el mes de septiembre se realizan en negro, es decir, sin tributar el correspondiente IVA, que en este caso respondería al 21 % por ser un acto cultural. La asociación intervino en el pleno municipal del pasado jueves para consultar a la alcaldesa la situación, quien les remitió a Hacienda. La Comisión Taurina del municipio, por su parte, aseguró ayer que tributa todos los ingresos procedentes de la subasta de los puestos de la plaza de toros y que cada peña se responsabiliza después de la venta de entradas.

Según indicó a Levante-EMV el secretario de la Comisión Taurina, todos los ingresos que se generan en la subasta de puestos de la plaza se declaran a Hacienda y se paga el IVA de forma anual, por lo que la tributación sí que se puede demostrar. La gestión de las entradas que después realiza cada peña queda fuera del control de la comisión organizadora, pero su presidente, Alberto Fernández, se mostró confiado en que las peñas cumplen con sus obligaciones tributarias. Las peñas de Algemesí pujan para quedarse los cadafales que conforman la plaza y posteriormente reparten los abonos entre los peñistas para venderlos a familiares o amigos. Y es en este punto, según Folgança, en el que se desconoce si las peñas declaran también los ingresos por la venta de abonos.

El colectivo animalista no tiene duda de que la asociación cadafalera tributará el IVA en las diferentes contrataciones de participantes en los festejos taurinos o los actos complementarios (por ejemplo musicales) que se realizan durante esa semana. Sin embargo, consultará a Hacienda la situación de las entradas de venta directa a los vecinos por parte de las diferentes peñas y anteriormente la subasta de los cadafales desde la asociación a dichas peñas. Folgança incluso llegó ayer a estimar entre 63.000 y 85.000 euros el montante del IVA que se debería declarar en base a los datos de venta de entradas. «Al parecer, el sistema de venta de entradas y abonos a cargo de las peñas cadafaleras sería bastante informal (tradicional, como todo lo que rodea la tortura taurina). Las peñas venden las entradas y, al parecer, serían ellas las que deben asumir la recaudación del IVA. Puede que no quieran hacerlo o que, simplemente, no tengan la documentación necesaria para poder hacerlo. La gente de Folgança ni siquiera habíamos caído en esta cuestión. Algunos y algunas de nosotros ni siquiera hemos visto una entrada de cerca. Nos pareció muy sugerente la idea de que 'la feria de novilladas más importante de España' –según defienden los taurinos– no estuviera recaudando el IVA de las entradas», adujo ayer Folgança en declaraciones a este periódico.

El colectivo quiso dejar claro que no cuenta con pruebas para confirmar sus suspicacias y que su consulta a Hacienda simplemente es para conocer la situación real de la fiscalización de la Semana Taurina, pudiendo ser (según reconocen) que todo esté absolutamente en regla. La alcaldesa, Marta Trenzano, dijo ayer haberse puesto en contacto con los organizadores de la Semana Taurina con la intención de que le facilitaran toda la documentación para responder a las preguntas de Folgança. «Tengo claro que los contratos con los toreros y los espectáculos se hacen con factura porque se han hecho siempre así desde hace décadas. Sobre las subastas de los cadafales y la venta de entradas al público, a mí los organizadores me han dicho que tienen toda la documentación». Trenzano, que se ha mostrado en varias ocasiones favorable a la fiesta de toros, añadió: «Todos conocemos a Folgança, que protagonizan una lucha en la que si no consiguen avanzar con el convencimiento de la población tirarán por estas maniobras. Eso sí, cualquier transacción que se haya hecho debe estar en regla», dijo.