Compromís y PSPV critican la sumisión de PP y C's a unos presupuestos que olvidan a Cullera

Un problema común y con posturas semejantes de los distintos partidos políticos de Cullera acabó en división en el pasado pleno. El equipo de gobierno retomó las reclamaciones al Estado para que acelere las obras de la A-38 y presentó una propuesta para ello. Ésta salió adelante con los votos de Compromís, PSPV y Gent per Cullera, mientras que PP y Ciudadanos se mostraron en contra.



El coque entre las formaciones se produjo ya que la moción incluía entre sus puntos la siguiente afirmación: «Manifestar nuestro rechazo a la actitud de determinados partidos políticos valencianos que han manifestado de forma sumisa su espaldarazo a un proyecto de Presupuestos Generales del Estado que claramente discriminan el pueblo valenciano y el pueblo de Cullera». El portavoz del PP, Manuel López, afirmó «estar de acuerdo en el contenido de la moción pero no en las formas» y manifestó su voluntad de respaldar la reclamación si se retiraba ese apartado específico.





Punto estratégico



La moción afirmaba, además, que la visita que recientemente realizó el Ministro de Fomento Iñigo de la Serna para comprobar las obras de la A-38 fue meramente anecdótica, ya que no adelantó ningún compromiso que hiciera pensar que las obras se adelantarían y que ni siquiera se comprometió a aumentar las inversiones para que las obras finalicen cuanto antes. Igualmente recordaba que se trata de uno de los puntos negros de la red de carreteras del estado, además de un punto estratégico para el desarrollo económico y turístico de la Ribera Baixa.



Por ese motivo y ante la lentitud del ritmo que llevan las obras, se aprobó la moción para, a su vez, solicitar a los diputados valencianos de todos los partidos políticos con representación al Congreso de los Diputados que enmienden los Presupuestos Generales del Estado para que incrementan la partida destinada al tramo Cullera-Favara del A-38 a efectos de acelerar las obras y cumplir el plazo de fin de las obras. Igualmente se incluyó dentro de la propuesta aprobada la reclamación de una partida para la eliminación del paso a nivel de la Partideta.