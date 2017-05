El gobierno alcireño obliga a un banco a desaguar un solar para evitar los mosquitos

La crisis paralizó la construcción del inmueble cuando únicamente se había ejecutado la cimentación y parte del sótano y la estructura de hormigón a cielo abierto se había convertido, un año más, en un gran lago y un terreno abonado a la proliferación de insectos con la llegada del calor. El Ayuntamiento de Alzira ha obligado a la entidad financiera propietaria del inmueble a desaguar y desinfectar el solar para evitar este problema y, en particular, los mosquitos. El miércoles comenzaron los trabajos, si bien el concejal de Gestión Urbanística, Fernando Pascual, se ha mostrado muy crítico en las redes sociales con la entidad titular: «Han empezado los trabajos de extracción de agua y limpieza de este solar situado en la calle Joanot Martorell, en la antigua Sarasqueta, un solar que por la desidia de su propietario el ayuntamiento tiene que estar muy vigilante para obligarle a mantenerlo en perfectas condiciones de higiene», relató el edil.





Orden de ejecución



Fernando Pascual, tras recordar que el año pasado ya se tuvo que actuar del mismo modo para sacar el agua de este sótano, detalló que el ayuntamiento, al detectar de nuevo el agua estancada, ha tramitado una orden de ejecución por la que se instaba al propietario a desaguar y desinfectar el sótano o, de lo contrario, la administración realizaría el trabajo y posteriormente le pasaría al cobro la factura. «Es desidia pura y dura», incidió el concejal de Gestión Urbanística, que explicó los numerosos esfuerzos que ha tenido que realizar el ayuntamiento para contactar con los representantes de la entidad bancaria y conseguir que finalmente se hicieran cargo de la limpieza.



«Aunque sea una entidad bancaria, no tiene derecho a fastidiar a los alcireños y a la gente que vive en el entorno. Seguiremos vigilando con mano dura para velar por la calidad de vida de los vecinos del entorno», incidió Fernando Pascual, mientras subrayaba que, con la llegada del calor, esta gran cantidad de agua embalsada era un potencial foco de insectos.



El inspector municipal ha revisado los diferentes solares que están por debajo del nivel de la calle en los que el año pasado ya se produjeron quejas por la acumulación de agua y, según comentó el edil, este año no ha aflorado en la parcela de la plaza 1 de Mayo, mientras que las últimas lluvias y el nivel freático sí han propiciado el embalsamiento en sótanos de fincas inacabadas en Tulell, como el que recae en la calle Joanot Martorell.



Fernando Pascual, por otra parte, indicó que el agua se está vertiendo al alcantarillado ya que «está infectada de microbios y ni siquiera se puede utilizar para regar los jardines».