Mor un alcireny il·lustre

n «Xè, vull fer-me una foto amb vosaltres, perquè vaig a morir-me». En la imatge que poden veure a la dreta, apareguem Miguel Ángel Gil i jo quan, carregats amb les nostres càmeres fotogràfiques, arreplegàvem a la Plaça Major imatges de la Cavalcada del Ninot d'Alzira el 10 de març de 2012. En aquell moment, es va apropar Salvador Andrés Pascual amb el desig de què ens retratàrem junts. Li vaig respondre: «Morir-te? No serà abans que et cride el de Dalt», com així ha sigut. Va faltar dilluns passat, Primer de Maig. Alzira ha perdut a un il·lustre ciutadà, escriptor i poeta, a més a més de bona persona.



Salvador va nàixer a Alzira en 1940. En la seua adolescència, estudià batxillerat a l'Institut Laboral Rei En Jaume, a l'antic edifici de les Escoles Pies. Estudià llengua valenciana en Lo Rat Penat, amb la gramàtica de Carles Salvador. Pintura, a l'Acadèmia Municipal de Dibuix, dirigida per Ricardo Fluixá, i als 13 anys guanyà el seu primer premi literari.



El professor Bernat Montagud, deia de Salvador Andrés: «tal volta, com a poeta i assagista vinculat al món faller, és el màxim referent a Alzira. Els seus versos són elegants i prolífics. Com assagista, ha llegat a la histografia alzirenca pàgines essencials. Quan des de la distància s'analitze el trànsit de la segona meitat del segle XX al XXI, els versos i la prosa de Salvador ocuparan un espai rellevant. Com artista plàstic, la seua obra, molt personal i vinculada al surrealisme, no és molt coneguda. Mereixeria una mostra antològica en la Casa de Cultura o en el Museu Municipal. És un home entranyable. I com a ciutadà és un exemple per a les generacions presents i futures».



Salvador es va sentir atret per les falles. Va participar activament a la festa, a les emissions radiofòniques de Radio Alzira; a col·laboracions literaries de totes les comissions d'Alzira i algunes de València; a l'edició de llibres de la falla Camí Nou. La seua obra més extensa, Cent anys de falles, recopila la història de les falles d'Alzira. Estava en possessió de nombroses insígnies d'or i d'argent de les falles del seu poble i també va rebre recompenses de la Junta Central Fallera. En el 2003 li concediren la Flama d'Or i Murta, sent president de la Junta Local Fallera Juanjo Dolz i fallera major Lourdes Grande. També estava en posessió de la Insígnia d'Or de la Junta. La seua filla Ana Luisa, va ser fallera major d'Alzira en 1990 i la seua néta Anna formà part de la cort de la fallera major infantil. Salvador, quan parlava de falles, s'emocionava.



D'entre els llibres publicats, emparats per les comissions falleres d'Alzira, trobem: Alzira pretérita, 50 anys de alcirenys il.lustres -de quatre tomos-; 50 anys de la imatge del Nazareno, Història de la falla Camí Nou, Història de La Gallera i Alzira y la música -escrit amb Enrique Marzal, Eleuterio Grau, Rafael Sifre, Pablo Ausina, Bernat Montagud i l'autor d'esta crònica.



El dimarts, 2 de maig, a les quatre de la vesprada, en la Parròquia de Sant Joan, es va celebrar la missa d'acomiadament, oficiada pel retor Javier Oriola, qui a l'homilia va destacar «la vocació de poeta, historiador i llaurador de Salvador Andrés Pascual. Cadascú té una vocació a la qual és cridat quan ve a este món. Crec que el fonamental en la vida d'un cristià és la donació als altres, la donació a la seua familia. Ell era un exemple». El fèretre anava envoltat d'un manto de l'Arxiconfraria de Jesús de Natzaret, a la que pertany tota la família de Salvador Andrés. Déu l'haja acollit en la glòria.