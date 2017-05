El paro baja un 1 % en la Ribera por el tirón del turismo y la industria

De nuevo el turismo sale al rescate del empleo. Abril se saldó en la Ribera con 215 parados menos que en marzo, en parte gracias a los buenos datos de dicho sector, que ha sacado tajada de la Semana Santa. La industria también ha ayudado al descenso del número de desempleados, aunque en términos comparativos se queda algo lejos de las cifras estatales. Al finalizar el pasado mes, el Servef registraba 22.345 demandantes, frente a los 22.560 de marzo (un 0,96 % menos, cuando la reducción de media en España ha sido del 3,5 %). Ésto refleja, a su vez, el estancamiento característico durante el primer semestre del año.



La comparativa por sectores muestra, precisamente, que tanto los servicios como la industria son los que han contribuido a que se produzca el ligero descenso. En el caso del primero, se pasó de 14.164 a 14.032 parados, mientras que en el segundo, de 2.228 se ha llegado a los 3.230. Las variaciones en los sectores de la agricultura y la construcción fueron mínimas (0,11 y -0,82 %, respectivamente. Una muestra más de la importancia del turismo se percibe el contraste entre la Ribera Alta y la Baixa. Mientras que la de interior registraba un ligero aumento en el número de parados, la zona costera sí que contabilizaba un descenso.



En términos de comparativa interanual, se observa una reducción del paro considerable entre el mes de abril de 2016 y el de 2017. El año pasado el Servef contabilizaba 25.487 desempleados, frente a los 22.345 actuales. No obstante, los datos muestran una realidad que se repite, aunque los números sean menores: el estancamiento durante los primeros meses queda patente. A lo largo del primer semestre de 2016, las cifras oscilaron siempre los 25.000, con ligeros incrementos o descensos. No fue hasta el mes de julio cuando bajó, por primera vez en todo el año, de dicha cantidad. La situación amenaza con repetirse de nuevo si los sectores económicos no reciben un estímulo positivo. Desde que se iniciara 2017 la cifra de parados se ha encasillado en los 22.000 y durante los cuatro meses contabilizados no se ha reducido.





Los descensos más destacados se han registrado, de hecho, en los dos municipios más importantes de la Ribera Baixa, que superaron la media estatal. Cullera cerró abril con 155 parados menos que en marzo (de 1.909 a 1.754, una reducción de casi el 9 %), lo que le convierte, en términos porcentuales y absolutos, en el mejor dato de la comarca. Además de la Semana Santa, se ha dado la circunstancia de que la ciudad ha vivido recientemente sus fiestas patronales, un incentivo más para mejorar sus datos. Por detrás, Sueca es el segundo municipio que lidera las estadísticas, ya que pasó de los 2.223 desempleados a los 2.134 (-4,17 %).



El resto de municipios registra variaciones ligeras, tanto de manera positiva como negativa, que tienen que ver más con las fluctuaciones habituales del paro que con el condicionante vacacional de la Pascua. Es el caso por ejemplo de Alzira que, pese a poseer una Semana Santa reconocida a nivel nacional, ese condicionante no repercutió de manera significativa en el paro, que pasó de 3.879 a 3.851 personas, lo que supone un descenso de algo menos del 1 %. Carcaixent también concluyó abril con menos parados que en marzo, concretamente con 22 menos (-1,23 %). Dentro de los municipios más relevantes de la comarca, Alginet y L'Alcúdia son los últimos en cuanto a reducción se refiere. El primero pasó de 1.057 parados a 1.046 y el segundo, de 697 a 693.



Al otro lado de la balanza se encuentran los municipios que han engrosado sus respectivas listas de desempleados. Todos ellos son, no obstante, ascensos ligeros que no pasan del 5 %. Carlet es, precisamente, la localidad que registra uno de los aumentos más destacados, con un 4,92 %, ya que se pasó de 1.097 a 1.043 parados. Otro de los pueblos en los que creció la desocupación fue Sollana y lo hizo en un 3,5 % (once demandantes más que en marzo). En la misma línea. Almussafes registró en abril 487 parados frente a los 472 del mes anterior (un incremento del 3,08 %). Benifaió, con un 2,6 % más; Algemesí, con 1,8 y Alberic, con 0,87 % también contabilizaron incrementos.





UGT-PV recordó ayer que las cifras se alejan de una mejoría clara: «Los datos del mes de abril son el resultado del tirón del empleo provocado por la época estacional que implican reducciones del paro, incremento en la afiliación y un leve crecimiento de la tasa de cobertura provocado por la reducción del paro. Pero a esta cara de la moneda hay que darle la vuelta, ya que el dato discordante lo aportan los datos de contratación, que son realmente malos, con una reducción en la contratación indefinida». Igualmente señaló que los datos evidencian «la consolidación de un modelo de empleo estacional y precario».