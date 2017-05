Campos Racing brilla en el Mundial de Turismos

Campos Racing y el argentino Esteban Guerrieri siguieron con su particular idilio en el Campeonato del Mundo de Turismos que, en el Autodromo Nazionale di Monza, celebraba su Race of Italy. Al volante del Chevrolet RML Cruze TC1 de Campos Racing, Guerrieri volvió a estar realmente brillante luchando con los pilotos oficiales del campeonato, como ya hiciese en Marrakech en donde vencía la primera carrera. En la denominada Opening Race, Guerrieri rodó en tiempos idénticos a los de los pilotos oficiales y, a la conclusión de las nueve vueltas, fue cuarto absoluto pero al mismo tiempo concluyó tercero en la categoría WTCC Trophy. En la segunda, la Main Race, Guerrieri llevó el coche a meta en octava posición y, de nuevo, era tercero entre los pilotos privados.



Estos dos resultados le dan más puntos a Guerrieri que continúa con los mejores en la clasificación. En la general de pilotos, Guerrieri es séptimo con 41 puntos mientras en el WTCC Trophy es tercero con 25. Por equipos, la escudería de Alzira ocupa la segunda plaza con 26 puntos entre los equipos.



Buen inicio



Por su parte, Campos Racing situó a dos de sus pilotos en el podio en la primera de las citas de la temporada 2017 de la Euroformula F3 Open celebrada en el Autódromo do Estoril. Matheus Iorio y Thiago Vivacqua fueron terceros en cada una de las carreras, mientras Petru Florescu también se encaramó al podio, en su caso al de rookies. Por lo que concierne a Simo Laaksonen, el finlandés cuajó una excelente carrera el domingo completando el buen papel global del equipo.



En carrera, la suerte no acompañó a Vivacqua y tuvo que retirarse cuando luchaba por el podio debido a una incidencia mecánica. En una apasionante remontada, Iorio fue ascendiendo posiciones en el pelotón para finalmente cruzar la meta tercero. Florescu era sexto y tercero entre los rookies. Laaksonen también tendría que abandonar, como Vivacqua.



Al día siguiente, Vivacqua e Iorio partían desde la cuarta línea mientras Laaksonen era décimo y Florescu era decimotercero. En esta ocasión, Vivacqua estaba determinado al podio y finalmente lo logró. Tras situarse tercero en la novena vuelta, el brasileño cruzó la meta en la misma posición de podio. Laaksonen fue sexto y cuarto entre los rookies, viéndose privado del podio en la categoría de los debutantes apenas en la última vuelta. Florescu fue séptimo y el brasileño Iorio noveno.



La segunda cita de la temporada se celebrará en Spa-Francorchamps los días 27 y 28 de mayo.