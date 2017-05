L´Alcúdia obliga a los dueños de los perros a llevar botellas de agua para limpiar el orín

Los restos sólidos y líquidos de las mascotas en los espacios públicos se han convertido en un problema para muchos ayuntamientos, que ven como sus calles, plazas y parques se ensucian e impregnan de malos olores. El Ayuntamiento de l'Alcúdia ha impulsado su campaña de concienciación ciudadana e incluye como una obligación que los vecinos lleven botellas de agua con el fin de limpiar los orines de los perros. El consistorio busca la colaboración tanto de la Policía Local como de los ciudadanos para mantener limpia la localidad.



«El teu gos, la teua responsabilitat» es el lema de la campaña, que prevé multas de 90 euros a la persona que deje las deposiciones de su mascota en el suelo. El ayuntamiento lanza el plan con el objetivo de «generar actitudes positivas en la población para tratar de mantener las calles y plazas del municipio limpios de excrementos de perro». Y no sólo se exige recoger los excrementos sino que también obliga a los vecinos a llevar botellas de agua cuando saquen a pasear a los animales para que limpien la orina de las paredes, aceras, calles o cualquier elemento urbano.



Se ha considerado «de gran importancia» concienciar a los vecinos porque, «a pesar de la buena repercusión que tuvo el año anterior y las actitudes positivas que generó en gran parte de la población y de los propietarios de los animales, las calles y plazas de l'Alcúdia continúan sucios con heces de perros, incluso, los parques en los que juegan los más pequeños», señala el ayuntamiento.



El ayuntamiento ha explicado que colaborará estrechamente con la Policía Local. Además, ha invitado a colaborar a toda la población para que ponga en conocimiento de las autoridades municipales las conductas incívicas que detecten, así como a llamar la atención a todo aquel que no actúe de manera correctao.





Difusión en las redes sociales



El ayuntamiento ha aprovechado la ocasión para recordar una serie de obligaciones para los dueños de animales que la policía controlará: los perros deben estar censados, vacunados y provistos de un chip; hay que llevar siempre bolsas para recoger los excrementos; los canes no pueden entrar en los parques y jardines, excepto en las zonas habilitadas para ello; no está permitido que paseen sueltos y deben estar siempre atados con una correa y, en el caso de que sean peligrosos, deberán llevar un bozal y su dueño la documentación correspondiente.



Para dotar a la campaña de un tono más amable, el consistorio ha planteado, además, una iniciativa para dotar de visibilidad las conductas cívicas de sus vecinos. Ha invitado a la ciudadanía a enviar fotos por correo electrónico de personas que cuidan de sus animales y muestran respeto tanto por ellos como por la ciudad. Las imágenes que reciba se compartirán, posteriormente, en las redes sociales del ayuntamiento a modo de ejemplo.