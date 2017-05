Salom: «Será un proceso largo, hay que intentar que no pare»

? El alcalde de Carcaixent, Paco Salom, se mostró satisfecho por lo que valoró como un primer paso de una última etapa, pero también realista al señalar que la solución definitiva aún se hará esperar algunas legislaturas. «Llevamos desde septiembre de 2015 hablando con la conselleria, se ha conseguido, perfecto, ahora hay que intentar que no pare», comentó, mientras recordaba que el plazo estipulado para redactar este proyecto básico es de dos años y posteriormente se tendrá que licitar la construcción siempre y cuando haya financiación. «Empezamos a ver la última etapa, se ha hablado mucho de que era necesario, pero hasta hoy ningún gobierno lo había atendido», comentó. Salom no dudó en señalar que este enlace es una asignatura pendiente ya que, según dijo, «Carcaixent es el municipio peor comunicado de la comarca». «Estamos estrangulados, no es sólo la salida a la autovía, también por seguridad en caso de emergencia», comentó.