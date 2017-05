Fallera mayor de Carcaixent por sorpresa

Carcaixent ya tiene nueva fallera mayor, y se llama Gema Fogués Garrigues. La Junta Local Fallera y su familia prepararon a conciencia un acto emotivo para sorprender a la joven carcagentina, quien emocionada y sin todavía creerlo, aceptó gratamente ser la máxima representante del fuego en Carcaixent para el próximo ejercicio.



La sorpresa para Gema fue monumental. La joven vio como los miembros de la JLF, junto a sus familiares y amigas, el alcalde, Paco Salom, y la edil de Fiestas, Rosa Nicolau, le esperaban en el salón de su casa para pedirle que fuera la reina de las fiestas josefinas. Antes, sin embargo, la comitiva se había concentrado en la sede la junta para no levantar sospechas y se había dirigido al domicilio de la joven, donde fue recibida por los progenitores de la que ya es la fallera mayor de Carcaixent. Gema, por su parte, pasó el día en València junto a su prima, otra de las artífices que participó en la trama, consiguiendo entre todos que saliera a la perfección un acto de nombramiento organizado con sigilo y hermetismo.



La carcagentina, sorprendida, vaciló cuando se encontró el salón lleno, pero acto seguido aceptó la propuesta del presidente de la JLF, Paco López. Un sí que fue acompañado de los aplausos de los presentes. «No me lo esperaba, estoy muy sorprendida», indicó la joven a Levante-EMV. «Nunca me hubiese imaginado que un día sería la fallera mayor», añadió.





Comprometida con las fiestas



Gema tiene 24 años y pertenece a la comisión Creu Julià Ribera de Carcaixent. Su compromiso con las fallas es incuestionable, pues es fallera desde bien pequeña y se ha criado en el seno de una familia muy comprometida con las fiestas josefinas.



Según indicó a este periódico el presidente de la JLF, la junta apostó desde un primer momento por Gema como fallera mayor. «Es hija de una familia muy fallera y cuando hablamos con sus padres no tardaron a darnos el sí», señaló. López, además, matizó que fueron precisamente sus progenitores quienes quisieron que el nombramiento fuera una sorpresa.



De este modo, la nueva reina del fuego de Carcaixent sustituirá en el cargo a Andrea Lluesma, quien ha representado a la ciudad en las últimas fiestas josefinas. Ahora, tras este nombramiento, la JLF deberá de elegir próximamente a su belleza infantil.