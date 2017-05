El escritor de Polinyà Raül Gay presenta en Alzira su novela sobre tramas secretas

Alzira acoge mañana la presentación del libro «Voràgine d'Obscuritat», del joven escritor nacido en Algemesí, aunque afincado en Polinyà durante muchos años, Raül Gay Pau. El acto tendrá lugar a las 19,30 horas en la sala de estudio de la biblioteca municipal y se enmarca dentro de la programación cultural que el ayuntamiento lleva a cabo durante todo el mes de mayo. Gay, licenciado en Filología Catalana, hablará sobre algunas cuestiones relacionadas con la obra y responderá a las preguntas del público asistente.



La obra en cuestión es una reflexión sobre el hecho de que el mundo no es tan sencillo como muchas personas piensan y plantea la existencia de otras formas de vida, otras civilizaciones no humanas en otros mundos. En medio de todos ellos hay uno que puede poner en peligro la existencia del ser humano como especie. Escondido a la sombra, en medio de la oscuridad, está el inframundo, un lugar donde habitan unas criaturas llamadas Oscuros, que sólo tienen a la cabeza una cosa: destruir y matar.



Para hacer frente al conflicto planteado, existe una organización secreta no humana que lucha contra estos seres y que tiene miembros dedicados a garantizar la supervivencia, los cuales se denominan Cazadores. La trama se centra en uno en concreto, llamado Raül, que se unirá a la organización y luchará para defender al mundo de la oscuridad.