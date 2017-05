El CEIP Blasco Ibáñez de Alzira gana el concurso de la ONCE contra el «bullying»

Estudiantes del aula especial del CEIP Vicente Blasco Ibáñez de Alzira han sido seleccionados como ganadores en la 33ª edición del Concurso Escolar de la ONCE y su fundación, dentro de la categoría E (Educación Especial). Así lo dio a conocer ayer el jurado nacional en un acto celebrado en el Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Madrid. Coordinados por la profesora Carmen Talens, los escolares han resultado ganadores nacionales con un cartel titulado «No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a tí», con el que han querido concienciar sobre el acoso escolar con palabras en positivo, sacadas de las cajitas de los superhéroes y traducidas a pictos y a braille.Bajo el lema «Somos diferentes, no indiferentes. Activistas contra el acoso», un total de 167.265 escolares y 3.601 profesores de 2.200 centros de toda España han participado en el concurso, la mayor movilización de estudiantes trabajando juntos sobre el «bullying».