Personatge de la setmana: Didín Puig

La periodista, escriptora i activista cultural Didín Puig Grau va nàixer a Guadassuar l'any 1927 per estar destinat professionalment el seu pare a eixa localitat, encara que sempre s'ha considerat de Benimodo. Cursà estudis de batxillerat a Carlet i a València i l'any 1960 se'n va anar a París on va romandre durant catorze anys i va estudiar periodisme. A França va residir molts anys, va conéixer el Maig del 68, els conflictes sindicals i va organitzar concerts de cantautors compromesos socialment al teatre Olympia.

En tornar a la seua terra va estudiar valencià a l'entitat cultural Lo Rat Penat on va tindre de professors com Sanchis Guarner, Carles Salvador Gimeno i Enric Valor, que la van influir molt en l'estima per la nostra llengua.

Didín va exercir la docència al Col·legi dels Pares Jesuïtes del Cap i Casal on fomentà entre l'alumnat l'amor per la història i les tradicions valencianes i va ser la primera dona en donar classes de valencià en època franquista. Va treballar per a l'editorial Gorg i per a la distribuïdora Molinell a València, també per a Edigsa, una editorial discogràfica que distribuí discos de cantants en la nostra llengua. També va exercir com a assessora musical en Aitana, la delegació valenciana de Radiotelevisión Española, i durant un temps en diferents programes de Canal 9.

Amiga de l'escriptor Vicent Andrés Estellés i del cantant Ovidi Montllor, va col·laborar amb el grup de danses Alimara i ha publicat dos llibres. La seua dedicació, el seu compromís cívic, la simpatia que desperta, el seu quefer en tants i tants projectes culturals, dels quals el poble de Benimodo és testimoni, l'han fet mereixedora, entre altres, del guardó Miquelet d'Honor, atorgat per la Societat Coral El Micalet de València l'any 2010 per la seua contribució, trajectòria i dedicació a la cultura valenciana, i el II Premi d'Ajuda a la Igualtat «Ascensión Chirivella Marín», que li va concedir l'any 2013 l'Associació de Dones Juristes d'Alzira. Als seus noranta anys, segueix motivant els més jóvens en tasques que promouen la cultura, la igualtat i la solidaritat.