La UD Alzira se estrena en el apartado de fichajes con el mediapunta Imanol Alcaraz

Imanol Alcaraz, del Atlético Saguntino, es el primer fichaje de la UD Alzira. Es un mediapunta de 24 años, que jugó en el Massanassa en Preferente y con 19 años ya debutó en 3ª con el Atlético Saguntino. Pasaría por La Nucia y sobre todo Riba-roja en la 14-15 y volvió al Saguntino en la 2015-16 donde jugó casi 1.000 minutos el año del ascenso a 2ª B. Esta temporada la ha pasado en blanco por una lesión. Por su parte, Javier García ha renovado su contrato con el conjunto azulgrana. Hasta el momento, Fernando dispone de los renovados Gomis, Prieto, Sergio Boix y Javier García e Imanol.

El técnico azulgrana ha dejado toda la responsabilidad de los fichajes en el secretario técnico, Miguel Carrasco. Días atrás reiteró que no pedirá el fichaje de su hijo Víctor. «No fue el motivo de mi salida del Torre Levante pero me juré que no volvería a tenerlo a mis órdenes para que nunca hubiera un mal pensamiento», comentó el Catedrático.

Campaña de abonos

El conjunto azulgrana ha iniciado la campaña de venta de pases que mantienen los precios de campañas pasadas. Dan derecho a presenciar 18 partidos de liga y dos encuentros a media entrada, a no ser que se retire también el carné de socio y serían los 20 gratuitos. El abono permite el acceso gratuito a la pareja. Como novedad esta temporada se podrá pagar el abono en 6 meses sin intereses a través de la tarjeta «UD Alzira». Con dicha tarjeta también se podrá fraccionar el pago en más de 150 tiendas de Alzira. El precio de los abonos oscila entre los 120 ? en tribuna, 90 general. Los jubilados y jóvenes de 21 a 25 podrán obtener su pase por 100 y 60. Los desempleados por 100 y 50 y se mantiene el pase juvenil de 14 a 20 años en general. También el pase de palco por 200 euros o palco completo por 800 ?. El carnet de socio es de 30 euros adulto y 10 menores de edad.Los pases se pueden obtener en las taquillas del estadio Luis Suñer Picó los días de partido, oficinas de Venecia, facebook, el correo amuntalzira@hotmail.com y el teléfono 607 478 931.