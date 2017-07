Una vida con el oro al cuello

Pepe Fuster. El veterano jugador de tenis de mesa de Benifaió ha conseguido un nuevo cetro en el campeonato de España. Es el cuarto consecutivo en la categoría en la que compiten mayores de sesenta años. El ribereño es un asiduo del podio y gracias a su flamante trayectoria está considerado uno de los mejores de la historia valenciana.

El benifayonense Pepe Fuster, jugador del Alzira Tenis Taula, se proclamó por cuarto año consecutivo campeón de España de la Asociación de jugadores veteranos de tenis de mesa, que reúne ya a más de 600 asociados. Después de ganar tres años consecutivos en la categoría +60, ahora se ha impuesto en +65. El ribereño ganó la final al favorito, el coruñés Quico González que ha sido muchos años campeón, al que ganó por un ajustado 3-2.

«Fus» es un histórico del tenis de mesa valenciano. Entre 1970 y 1990 fue 9 veces campeón individual de València, varias campeón de dobles y por equipos. Con su Benifaió natal jugó 7 años en 1ª nacional con un porcentaje de un 80% de victorias. Jugó un top en Barcelona al estar entre los mejores dieciséis de España. Hace años fue uno de los protagonistas del primer gran ascenso del equipo a 1ª Nacional, junto a Ángel Balaguer y Carlos Rodilla. Su juego es muy particular. Las gomas pueden ser lisas o de picos que frenan las bolas rivales. Él utiliza las segundas pero no se queda como un jugador eminentemente defensivo. Dentro de la defensa, la hay clásica, recibiendo las bolas desde lejos de la mesa o activa, encima de la tabla convirtiéndose en un frontón. El ribereño para los múltiples ataques de los rivales con ambas técnicas, muchas veces 50 años más jóvenes, «pero tiene la inteligencia de saber atacar y lograr puntos no solo por desgaste y error del contrario», comentó otro veterano jugador, Antonio Calza. En junio de 2016 jugaron el Mundial de veteranos y han ido muchos años juntos. Recientemente, el club alcireño, al que pertenece desde hace años, le rindió un homenaje por sorpresa al descubrir el dibujo del ribereño en una pared del polideportivo Pérez Puig. Es el particular «Hall of fame» del club alcireño donde la artista Mai Hidalgo ya dibujó a Rafa del Valle y Javi Rodilla.