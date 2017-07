El PP planea llevar a la Fiscalía la gestión de la residencia de Carlet

El Partido Popular anunció ayer que planea llevar a la Fiscalía la gestión que se realiza en la residencia de Carlet, el centro para mayores público más grande de la Comunitat. La portavoz adjunta del grupo popular en las Corts, María José Català, alegó como motivo principal para emprender dicha acción la «desatención a los usuarios» en lo que calificó de una situación «grave y reiterada».

Català atacó directamente a la consellera de Polítiques Inclusives, Mónica Oltra. «El problema no es de los trabajadores, es de la planificación y es una absoluta vergüenza que esto pase en la mayor residencia pública, que depende de la vicepresidenta de la Comunitat Valenciana, Mónica Oltra», señaló la portavoz para luego añadir: «si no está satisfecha con el puesto que ocupa que opte a otros, pero mientras sea vicepresidenta y consellera tiene que dedicar sus esfuerzos a Carlet y a los centros de menores y no a la política internacional».

La política popular también recordó el episodio ocurrido en 2016 y que provocó la visita de la propia Oltra al centro de Carlet: «El año pasado todos vimos una imagen que nos produjo horror y vergüenza al ver a un anciano tirado en el suelo tras caer de la cama y ahora han sido los propios familiares de los usuarios quienes han denunciado que han pasado hasta 40 minutos circulando por el centro sin encontrar a ningún auxiliar en su puesto de trabajo».



Pleno extraordinario

Català explicó que el grupo popular ha solicitado la convocatoria de un pleno extraordinario para que Oltra comparezca de inmediato en las Corts: «Pedimos este pleno porque nos alerta la situación de la Comunitat en los últimos meses. No es solo la gestión de las competencias de Oltra, que es bastante desastrosa como en menores y lo que pasa ahora con Carlet, sino todas las circunstancias que se producen en su departamento y esos viajes que para nosotros no tienen explicación, puesto que Oltra no tiene competencia para realizar esa política internacional», aseguró.

«Si no hay pleno extraordinario pediremos, una vez concluya el periodo de sesiones, la convocatoria de una Diputación Permanente. No nos vale que pida venir a comisión», añadió Català.