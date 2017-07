El Perelló prohíbe colocar sombrillas en la playa antes de las 10 de la mañana

El conflicto con las sombrillas en Cullera se ha convertido en los últimos años en un clásico al inicio del verano. No obstante, no es la única localidad que restringe la colocación de estos utensilios en la playa, ya que El Perelló también ha apostado por prohibirla antes de las diez de la mañana. Además, el ayuntamiento de la entidad local menor insta a vecinos y usuarios a no dejar ningún tipo de posesión en la arena con el único objetivo de «reservar el sitio».

Los ayuntamientos se ven obligados, en muchos casos, a echar mano de las prohibiciones y recomedaciones para garantizar que la utilización de los espacios públicos, como en este caso las playas, no causa molestias al resto de usuarios. El Perelló, por ejemplo, insta al control en la utilización de aparatos de reproducción sonora que puedan perturbar la tranquilidad de los ciudadanos. Está prohibida, además, la presencia de cualquier animal doméstico en las playas, a excepción de perros destinados al trabajo de salvamento o auxilio y perros adiestrados para la conducción y auxilio de personas con discapacidad (siempre que estén acreditados y identificados).

Se prohíbe, además, la práctica de juegos o deportes que representen molestias o un peligro para la integridad física de las personas, deben realizarse en los espacios acotados al efecto. No se autoriza la venta ambulante o el reparto de publicidad que carezca del permiso oportuno. Tampoco está permitido el uso de motos acuáticas sin titulación para su manejo, sin matrícula y seguro de responsabilidad civil, así como navegar a menos de 50 metros de otras embarcaciones, ni a menos de 200 m. de la playa. Se prohíbe, al igual que en el resto de playas, el baño con bandera roja.

Al igual que en muchas playas valencianas, no se permite la acampada ni el uso de jabones en las zonas de duchas o lavapiés. Además se recomienda a los bañistas, así como a los usuarios de embarcaciones de recreo deben respetar las indicaciones de socorristas y las banderas de señalización. Asimismo, se recomienda no dejar objetos personales sin supervisión ni está permitido instalar elementos a fin de «reservar sitio» durante el tiempo que el usuario no esté haciendo uso de la playa.

Todas estas prohibiciones, consejos y recomendaciones están contempladas en la Ordenanza Municipal para el Uso y disfrute de la playa de El Perelló.

Limpieza

Por su parte, el Ayuntamiento de Cullera ha realizado, por segundo año consecutivo, un bando municipal para recordar públicamente la prohibición, marcada por la Delegación de Costas, de plantar sombrillas a menos de seis metros de la orilla, y nunca delante de los puestos de la concesión de hamacas. Asimismo se recuerda que no se puede plantar la sombrilla a las 8 de la mañana y dejarla abandonada reservando sitio. En ese caso, cuando pasen los servicios de playas y así lo constaten, sin constar nombre del propietario, procederán a la retirada de las mismas.

Tampoco está permitido en la playa de Cullera, a lo largo de sus 14 km de arena acampar en las mismas. Ni se podrá circular con vehículos no autorizados. En las playas de Cullera, exceptuando la consignada para ellos, no se permite que accedan animales domésticos. La playa-can está ubicada en la zona sur del término en la entrada del «Malaguenyo».

Así mismo se prohíbe usar jabón en los lavapiés o duchas, echar basura, tanto en la arena como en el agua. Por eso se recomienda el uso de las papeleras. Se hace un recordatorio especial en que las colillas también son basura, por lo que se han de recoger y retirar de forma adecuada.

La normativa prohíbe asimismo varar embarcaciones fuera de los puntos establecidos.