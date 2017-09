Los ladrones prepararon a conciencia el robo del coche del depósito de la grúa

Los autores del rocambolesco intento de robo de un BMW descapotable del depósito de la grúa de Alzira prepararon a conciencia el golpe, ya que no sólo destruyeron un tramo de acequia para allanar el paso al vehículo con el que arrastraron el deportivo que intentaban sustraer fuera del depósito sino que también portaban bloques de hormigón sobre los que apoyaron el turismo que, según al fuentes consultadas, ya carecía de ruedas.

Como ya adelantó ayer Levante-EMV, este turismo de alta gama llevaba casi una década en el depósito a disposición del juzgado y ya había sufrido sucesivos robos de piezas. No ha trascendido si los autores pretendían robar el vehículo entero o si lo sacaron del depósito para poder extraer con mayor tranquilidad el motor, que aún conserva, y el resto de elementos que pudieran tener algún valor. Sí parece claro que los autores aprovecharon que uno de los accesos al polideportivo Pérez Puig no suele cerrarse -en el otro hay una cadena casi de forma permanente- para buscar un camino que rodea el pabellón e introducir un vehículo por medio de un bancal que conduce a unos de los laterales del depósito de la grúa. Allí, cortaron la valla, desplazaron un par de automóviles y engancharon el BMW a otro vehículo que tiró de él hasta una parcela colindante.

Al parecer, la aparición de la Policía Local al recibir un aviso provocó que los autores del intento de robo se dieran a la fuga de forma precipitada.

El propietario del campo mostró ayer su sorpresa por el extraño hallazgo de este coche de alta gama en medio de los naranjos. «La verdad es que no me lo explico, llama mucho la atención la forma en que han intentado sacarlo, parece increíble, a no ser que haya otros motivos que tengan muy poco que ver con el vehículo», comentó.



Reparación de la acequia

El dueño del campo se personó por la mañana en el Ayuntamiento de Alzira y solicitó que también se cierre el segundo acceso del polideportivo municipal cuando no haya actividad en el recinto -hay una cadena que al parecer no se suele pasar-; la retirada del vehículo y la limpieza de la parcela, llena de bloques de hormigón; la reparación de la acequia y de la valla del depósito municipal. Según comentó, había encontrado buena disposición por parte de la concejal de Seguridad Ciudad, Sara Garés, para poder arreglar lo que considera más urgente, la acequia, para poder regar en caso de necesidad. Al parecer, el Cuerpo Nacional de Policía también autorizó ayer la retirada del descapotable.

En el campo todavía se podían observar ayer las huellas dejadas por el vehículo que arrastró el deportivo hasta el lugar en el que fue abandonado. El BMW se encuentra literalmente desvalijado, sin volante, apenas queda nada del salpicadero original y también carece de ruedas. Al parecer, gran parte de las piezas se han ido sustrayendo en pequeños robos en los años en que el vehículo ha permanecido en el depósito de la grúa municipal.