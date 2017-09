El Alzira recibe al campeón de liga en el Suñer Picó

Alzira y Olímpic de Xàtiva vuelven a verse las caras esta tarde (18.30 h., Suñer Picó) con los mismos objetivos que en las dos últimas ocasiones, los ribereños en busca de la permanencia y los de la Costera con la mirada puesta en el ascenso. Sin embargo, esta temporada los blancos no han empezado tan potentes como en la anterior. En el Alzira Imanol ya ha empezado a tocar balón pero aún no puede ser convocado, al igual que Boix. Olmos hará una prueba antes del partido. Fernando convocará un juvenil además de Castilla y Aranda. Mengual es el único recuperado de las cuatro bajas que habían el jueves, aunque posiblemente no sea de la partida.