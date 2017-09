Carcaixent acoge un ciclo de ponencias para debatir sobre la gestión de la educación

Carcaixent acoge a partir del próximo miércoles 20 de septiembre la XXIX Escoleta de la Tardor titulada «Educació: Servei Públic o negoci?», donde profesionales del sector debatirán sobre la gestión de la docencia. Hasta el siguiente sábado 23 el colegio CEIP Víctor Orobal albergará las diferentes charlas programadas, que arrancarán siempre a las 18 horas excepto en la última jornada, que lo hará a partir de las 10 horas.

La primera sesión correrá a cargo de Mª Carme Agulló Díaz, quien abordará en la charla titulada «Servei públic o negoci?» cómo los centros privados, en el sistema capitalista, eligen a su alumnado y justifican la eficacia. Para el jueves, no obstante, está programada la conferencia de Rosa Cañadell «Un negoci lucratiu», donde matizará sobre la importancia de que la educación esté al servicio de la sociedad y no de unos pocos privilegiados, de la necesidad de que la escuela trasmita conocimientos y capacidad crítica a los educandos, y en la también necesidad de denunciar las prácticas que ponen los centros educativos al servicio de los intereses financieros. El viernes, por su parte, la ponencia «Nous profetes?», de Vicent Bataller y Ramon Torres, tratará temas como las nuevas propuestas educativas innovadoras que pretenden atentar contra la escuela pública como espacio de convivencia igualitaria. Y por último, cerrará el ciclo la charla «Una eixida com les d'abans», donde Rosa María Martínez hablará sobre la importancia del acuífero del Caroig para la continuidad de la vida en la comarca.