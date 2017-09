Algemesí luchará contra las agresiones sexuales en fiestas

Por unas fiestas sin agresiones sexuales. Este es el objetivo que se ha planteado Eixam-Associació de Dones Feministes de Algemesí, que ha organizado varios actos para los días 22 y 23 de septiembre para concienciar a la ciudadanía que no todo vale, aunque se esté de fiesta. «La violencia contra las mujeres es un problema estructural de nuestra sociedad y parte de una concepción culturalmente enraizada como es el patriarcado, que entiende a la mujer como un sujeto secundario al servicio del hombre», protestó ayer Eixam. Así, el colectivo montará durante la Semana Taurina del municipio ribereño un expositor en la calle Muntanya con la pancarta «No es no», para dejar claro que cuando una mujer no da su consentimiento no está permitiendo relación sexual alguna. Al día siguiente se repartirán folletos informativos en el mercado municipal y se organizará paralelamente una campaña en las redes sociales en la que se animará al público a subir fotos con el lema «No es no» delante del «photocall» que se montará en el expositor. Eixam quiere evitar comportamientos cómplices con las agresiones.