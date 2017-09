El Ràcing d´Algemesí padece en su vuelta a la Regional Preferente

El Ràcing d´Algemesí consiguió el ascenso a Preferente en los despachos al adquirir la plaza que dejó el Atlètic Alginet este verano. Sin embargo, nadie dijo que fuese a ser tan fácil una vez empezase la liga. El conjunto amarillo aún no sabe lo que es ganar, tras tres jornadas disputadas. Esta semana cayó derrotado ante el Contestano, que no dejó margen para la duda y goleó a los ribereños, que son penúltimos en la clasificación con sólo un punto. Suman dos derrotas y un empate, sólo un punto mejor que el Canals, que lleva pleno de derrotas. Y es que el campeonato del Grupo III es de armas tomar. Sólo la UD Alginet suma victorias en todos sus partidos, lo que le vale para comandar la clasificación con autoridad. Pocos lo esperaban. El año pasado deambuló dubitativo durante toda la campaña pero las modificaciones realizadas durante el verano han surtido efecto desde el minuto uno. Su víctima de esta semana fue el Benigànim, un conjunto que, ni mucho menos, se deja ganar en casa. Los de Andreu Roig abrieron pronto la lata con un tanto de Natalio Mas y ampliaron las diferentes con otro gol en la primera parte de Felipe Oliveira. Tras el paso por los vestuarios, los locales apretaron los dientes y consiguieron incluso empatar, con goles de Jorge Corella por partida doble. Sin embargo, los ribereños no había dicho su última palabra y se llevaron los tres puntos gracias al acierto anotador de Eduardo Aliaga.

Su inmediato perseguidor en la clasificación es el Muro, que ganó en Tous. Los de Vicente Mompó llevan una marcha idéntica a l´Alcúdia. Ganaron sorprendentemente en la primera jornada pero después han perdido los otros dos encuentros. El Tous cayó en casa por 0-1. El Castellonense ya es tercero, mientras el Carcaixent continúa sin perder al sumar ayer u nuevo empate en Tavernes de la Valldigna. Es séptimo.