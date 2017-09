Units per València lamenta que Carcaixent tarde un año en rebajar el IBI

La portavoz del Grupo Municipal Units per València, Ana Calatayud, ha solicitado la modificación de la ordenanza del IBI para que pueda rebajarse un 30 % el tipo impositivo al tiempo que critica al gobierno de Compromís «que a estas alturas del año no haya hecho nada para atender el acuerdo adoptado en septiembre de 2016 para exigir al Catastro el inicio del procedimiento para tener una nueva ponencia de valores catastrales». Los que se aplican ahora están por encima del precio real de mercado. Calatayud lamenta que los trámites no se hubieran realizado a primeros de año.