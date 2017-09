El Inter inicia su andadura en la élite con derrota pero buenas sensaciones

El Inter que une a los clubes de Cullera y Alzira empezó con derrota su marcha en la División de Honor B del rugby español. Lo hizo en uno de los campos con más historia del país, el del Sant Boi. Los ribereños regresaban después de mucho tiempo a la división de plata del rugby nacional y lo hacían ante uno de los equipos históricos como es la UD Santboiana. Se iniciaba el encuentro con saque inicial por parte de los ribereños, para jugar en campo contrario. Tras la recepción local, juego con dominio de balón alterno, pero con más minutos en el campo defendido por los del Inter. A los cinco minutos el Sant Boi consiguió sus primeros puntos, tras penalizar el árbitro una infracción cometida en la zona de 22 metros.

Los de la Ribera empezaron el encuentro cometiendo excesivos errores en las patadas tácticas. No obstante, el Inter, jugando a la mano, persistió y llegó a zona de 22 contraria en el minuto 16. Los ataques visitantes finalizaban antes de hora por culpa del exceso de golpes de castigo en contra que pitó el árbitro.

El equipo catalán volvió a acercarse a la zona de 22 visitante y con su juego a la mano provocó numerosas infracciones, transformando dos golpes de castigo más antes de llegar al descanso. En la reanudación, juego similar al de la primera parte, con una fase estática que condicionaría el devenir del partido: la «touch» sacada por los locales la ganaron con mucha facilidad, mientras que las que sacaron los ribereños se convirtieron en demasiadas ocasiones en pérdida de balón y ataque a la mano de los catalanes. Así, los locales consiguieron su primer ensayo en el minuto 44.

A partir de este momento, ambos equipos empezaron a realizar cambios y el juego del Inter ganó en profundidad, realizando chuts que salen por la línea de lateral por detrás de su tercera zona defensiva. Como consecuencia, los del Inter A consiguieron realizar dos ensayos idénticos en su desarrollo y repitiendo protagonistas: Saque de «touch» propia en zona de 22 contraria, balón ganado a dos manos y movimiento de «maul» de sus delanteros que llegaron a la zona de marca. Ambos son transformados magistralmente por el pateador Víctor Monserrat. Entre los dos ensayos de los de la Ribera, los catalanes se ven favorecidos por un ensayo de castigo otorgado por el árbitro.

Los diez últimos minutos fueron para valorar positivamente, pues los visitantes los tuvieron que afrontar con un jugador menos que el contrario por la expulsión temporal que sufrió el apertura y capitán Edu Calatayud. Cuando ya parecía que se iba a conseguir un punto bonus defensivo, en el último minuto del encuentro el Sant Boi transformó un golpe de castigo centrado en el campo, a 30 metros de palos.

Al final 24 a 14, con una derrota con sabor agridulce y que quizás no sería la misma sin tantos golpes en contra. Debut en una nueva categoría para casi la totalidad de jugadores del Inter, que no decepcionaron. A destacartambién el trabajo defensivo y lucha del tercera del Inter Eric Jaime. Muy buenas sensaciones, más aún si se valora que no se cuenta con todos los efectivos de la plantilla y que la práctica totalidad de la delantera del Inter A no ha tenido pretemporada por motivos laborales.