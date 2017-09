Los alumnos de Infantil entran al fin a clase tras cubrirse la baja de la maestra

La Conselleria de Educación no ha agotado el plazo de diez días lectivos que la Dirección Territorial argumentó para cubrir la baja de la titular del aula experimental de dos años asignada al colegio Severí Torres de Villanueva de Castellón y, tras la queja pública de los padres al tener que suspender el centro la semana pasada la entrada de estos alumnos al carecer de docente y no tener acabadas las instalaciones, ayer se incorporó la nueva maestra y hoy entrarán los primeros cuatro niños, dentro del plan de incorporación progresiva para favorecer la adaptación que se prolongará hasta el miércoles.

El acondicionamiento del aula se completó la semana pasada y sólo queda pendiente el patio específico para los alumnos de dos años. Fuentes del centro explicaron que el ayuntamiento se ha comprometido a poner el piso de caucho y que la próxima semana se debería empezar a montar la valla perimetral para asilar este espacio.

La asociación de padres se quejó amargamente el fin de semana por el incumplimiento de los compromisos que habían asumido los políticos, ya que las obras no se habían realizado durante el verano y, por otra parte, no se había cubierto la baja presentada por la maestra el 1 de septiembre. La respuesta de la Dirección Territorial fue que tenían que pasar diez días lectivos para cubrir la vacante -un sistema que se implantó en la época de los recortes pero que no se ha seguido en el mismo centro en el caso de Primaria-, pero el martes la conselleria adjudicó la plaza y ayer se incorporó la docente de esta unidad.