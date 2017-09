El Torcaf reúne en Alzira a 56 equipos y más de 700 jóvenes futbolistas

Alzira inició ayer la 11ª edición del Torcaf de fútbol 8, que se desarrolla en el Camp d'Esports Venècia. Clubes de la comarca como el Sollana, l'Alcúdia, Promeses Sueca y Ràcing de Algemesí junto al organizador, Ciutat d'Alzira, se enfrentarán a históricos de la Comunitat como el Levante, Ontinyent, Gandia o Alcoyano, así como clubes que debutan en el torneo: Escuelas San José, Dragon Force Porto, Malilla o Malva-rosa. Ayer compitió la serie C Alevín –cuya final no se había disputado al cierre de la edición-. Hoy se enfrentarán los equipos Prebenjamín, Benjamín y Alevín de 2ª año cuyas finales se disputarán a las 21 h. Mañana domingo será el turno de los equipos de primer año y la final a las 20'30 h. En tres días van a jugar 56 equipos y 700 chavales repartidos en siete campeonatos. El Torcaf infantil no se jugará la semana próxima al empezar la liga en esta categoría.