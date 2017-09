CC OO denuncia a Trabajo las carencias de la consulta de Nefrología

El sindicato Comisiones Obreras (CC OO) ha vuelto a denunciar, esta vez ante la Inspección de Trabajo, las condiciones en las que se encuentra la consulta de Nefrología del Hospital de la Ribera, ubicada en un antiguo baño reformado. La denuncia provocó que el inspector comprobara, en una visita al centro hospitalario, cómo la estancia «no reúne las condiciones adecuadas ni el espacio suficiente» para que los profesionales realicen su actividad, según asegura el sindicato. Por eso, desde CC OO se exige el cambio de consulta de forma inmediata. En este sentido, el Departamento de Salud de la Ribera explica que «el cambio está planificado y aprobado y se va llevar a cabo las próximas semanas», por lo que no entienden por qué el sindicato insiste en una cuestión a la que «ya se ha puesto solución y se ha anunciado de forma pública».

Según explican los sindicalistas, «solicitamos varias veces a la empresa que cambiara de sitio la consulta al considerar que no reunía la condiciones adecuadas ni el espacio suficiente». De hecho, Comisiones Obreras relata que la sala «no dispone ni de ventilación ni iluminación directa, ni de espacio suficiente para realizar el trabajo en condiciones según estipula la normativa sobre Salud Laboral» y que, además, «es tan reducida que no permite mantener la privacidad, movilidad, intimidad y el cumplimiento de la ley de protección de datos, pues se visitan a dos pacientes a la vez separados por un tabique sin puerta». Ante la «falta de colaboración» de la empresa por resolver estas malas condiciones (según indican, la adjudicataria no hizo nada en meses para solventar la situación), CC OO decidió denunciar el pasado 18 de agosto las deficiencias ante la Inspección de Trabajo, cuyo inspector «verificó la denuncia que presentamos».



Trámites avanzados

El hospital asegura ahora que los trámites para cambiar la ubicación de la sala a una zona más amplia ya se iniciaron tiempo atrás. Sin embargo, «una modificación así requiere de una serie de cambios a nivel organizativo que precisa de la aprobación de todos los agentes implicados». Además, esta gestión se desarrolló en verano, lo que ha ralentizado el proceso, por lo que no entienden la denuncia de CC OO ante «un proceso al que ya le hemos puesto solución». En este sentido, Ribera Salud estima que «en un par de semanas podremos realizar el traslado y cumplir con los plazos que nos pide la inspección».