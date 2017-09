Cullera rechaza la tasa turística

Cullera no aplicará la tasa turística en el caso de que los ayuntamientos sean los encargados de hacerlo. El alcalde, Jordi Mayor (PSPV), aprovechó el último pleno para mostrar públicamente su oposición frontal a este gravamen, si bien dejó claró que todavía no hay ninguna decisión al respecto por parte del Consell tras el pronunciamiento favorable de las Corts a propuesta de Podemos, en una votación en la que el PSPV se abstuvo. Mayor afirmó que, «en el caso de que sean los ayuntamientos los que tengan que aplicar esta medida, Cullera no aplicará dicha tasa». Para ello, cuenta con el apoyo mayoritario del sector turístico del municipio que, a petición del propio alcalde, ya le ha manifestado por carta su postura contraria a la misma al considerar que tendría más inconvenientes que ventajas.

Los empresarios de hostelería y restauración ya han mostrado públicamente su malestar al respecto por boca del presidente de la Federación Empresarial de Hostelería de Cullera y comarca, Juan Femenía. «Hemos ya recurrido a través de la federación la tasa que quiere implantar Podemos. No se puede seguir gravando con más impuestos a la gente», indicó. El propio Femenía indicó que han mostrado su malestar al alcalde de Cullera a través de una carta y que éste les ha mostrado todo su apoyo, «insistiendo en que se debería de potenciar el sector turístico y no gravarlo aún más».

En la misma línea se han expresado los agentes inmobiliarios, que tampoco ven con buenos ojos la aplicación de gravámenes como el planteado con la llamada «ecotasa». La Asociación de Empresarios Inmobiliarios de Cullera (ASIM) ha mostrado su posición al ayuntamiento y, según explica su presidente, Óscar Pellicer, «dicha tasa va a poner un freno, quizás demasiado importante, a las buenas expectativas que se tenían en el sector después de estos dos últirzmos años en que hemos tenido las mejores cifras de los últimos años».



Combatir el el mercado negro

Según Pellicer, «la administración pública debería pensar en incrementar los sistemas de inspección en apartamentos vacacionales cuyos propietarios los alquilan directamente a través de webs o de personas sin preparación profesional como los empleados de las fincas urbanas, medidas con las que conseguirían que aflore el mercado negro, incrementaría la recaudación y mejoraría la calidad y el servicio al consumidor». «Esta tasa perjudicaría seriamente a quienes tenemos todos los apartamentos reglados, ya que podrían sacar una buena tajada muchos municipios donde no está regulado el turismo, acabaríamos pagándola quienes en realidad lo tenemos todo en regla, incrementando el mercado negro», agregó.

Por su parte el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, que es el secretario de Turismo del PSPV-PSOE, expuso en el último pleno, a preguntas de la oposición, su oposición frontal a la aplicación de la tasa turística, planteada por Podemos en el último debate de Política General en las Corts y que ahora centra parte de la actualidad autonómica.

La máxima autoridad local considera que la tasa «no reportaría grandes beneficios a una localidad como la nuestra en la que, lamentablemente, una gran parte de los alojamientos turísticos son todavía alquileres en negro». «Probablemente, a otros les interese, pero no es nuestro caso», argumentó.



«Un impuesto más»

Mayor también cuestionó en el pleno que quiera llamársele tasa y lo ve más como un impuesto. «Las tasas deben ser finalistas y la recaudación íntegra debe destinarse a un fin concreto. Aquí nadie nos está diciendo cuál es la finalidad, por lo que esto acabaría siendo un impuesto más». Asimismo, Mayor afirmaba en la sesión plenaria que estaba pendiente, como secretario de Turismo del PSPV, «de reuniones al más alto nivel para buscar una salida que aclare muchos aspectos que no están aún claros del todo sobre dicha tasa, entre ellos quién se encargaría de cobrarla y adonde iría a parar la recaudación de la misma, en qué porcentajes y, sobre todo, en qué revertiría la misma».

El alcalde socialista llegó a plantear, asimismo, sus dudas sobre quién acabaría beneficiándose de la recaudación ya que se ha barajado la posibilidad de que los municipios se queden con un 30 % y el resto vaya a las arcas autonómicas.

«Si nos hacen como en otras ayudas, al final municipios de costa donde no hay alojamientos reglados acabarán sacando tajada de los que sí los tenemos y eso no es justo porque nos perjudicaría doblemente», explicó el alcalde. Además, Mayor mantiene que una tasa turística «restaría competitividad al sector» en un momento de crecimiento en el que a su juicio «lo que necesita el turismo es estímulos y no zancadillas».