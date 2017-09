Un proyecto piloto utilizará la paja del arroz para eliminar los nitratos del agua

Uno de los problemas que más conflictividad social está creando en la zona baja de la Ribera puede encontrar solución por medio de la tecnología y la innovación. La quema de la paja del arroz sigue enfrentando a los ecologistas con los agricultores. Los primeros consideran que no se puede continuar con una práctica que supone una relevante contaminación atmosférica y además agrede la salud de miles de personas de València y el área metropolitana. Los segundos, por su lado, aducen que no pueden optar por ninguna alternativa porque no son viables económicamente para los cientos de labradores que trabajan el arroz. Pues bien, el Consorci de la Ribera impulsa un proyecto piloto que podría suponer un antes y un después en la problemática de la quema de la paja del arroz. El ente se propone, a través de su Área de Energía, fabricar filtros de silicio para reciclar agua con las cenizas generadas al calcinar la paja, al tiempo que producir energía renovable. Es decir, un proceso que supondría la recogida de la paja (por lo que se acabaría con la problemática de la quema y de la contaminación de las aguas), su traslado a una planta y su transformación en filtros de silicio que ayudarían a depurar el agua.

El Consorcio de la Ribera ya ha puesto en marcha el proyecto «Life libernitrate», después de obtener las autorizaciones europeas, y se activará con la llegada del mes de octubre. Pretende experimentar inicialmente con cinco toneladas de paja aproximadamente para comprobar el éxito de unas pruebas ya satisfactorias en el laboratorio. «Life libernitrate» tiene como principal objetivo la reducción de la concentración de nitratos en el ciclo integral del agua, implementando un sistema sostenible e innovador basado en la utilización de filtros de silicio activos provenientes de las cenizas producidas por la combustión controlada de la paja del arroz.

El proyecto es piloto a nivel internacional, se desarrollará a la Ribera y tiene la intención de demostrar la viabilidad de una tecnología que se dirige a algunos de los principales problemas ambientales de la comarca como son la contaminación de las aguas subterráneas por nitratos, la contaminación atmosférica por la quema de la paja del arroz y la dependencia energética de los combustibles fósiles.

La prueba piloto se desarrollará casi exclusivamente en Alginet, donde se instalarán los laboratorios para fabricar los filtros de silicio y la caldera que producirá las cenizas a partir de la paja al mismo tiempo que se produce energía renovable. Además, será en las instalaciones de la planta de osmosis inversa alginetina donde se ejecutará la planta demostrativa de tratamiento de las aguas con esta nueva tecnología. En la iniciativa participan, además del área de energía del Consorci de la Ribera como coordinador territorial, la Universitat Politècnica de València, la Universitat de València, la Diputación de Valencia, Aguas de Valencia, la Universidad de Génova, la Unió de Llauradors i Ramaders y Stichting Incubator.

«Life libernitrate» va en la linea de la Directiva Marco del Agua y de nitratos para revertir la situación de las masas subterráneas de agua contaminadas, contribuir a conseguir los objetivos del Paquete 20-20-20 de medidas por el Clima y la Energía con la preparación de una nueva tecnología que requiere un consumo menor de energía para tratar el agua contaminada y el paquete de medidas sobre Economía Circular para utilizar los recursos de forma sostenible permitiendo así impulsar la competitividad, crear empleo y generar un crecimiento sostenible.