Més Algemesí recrimina a EU y PSPV que no den una solución al cierre de Berca TV

Més Algemesí atacó de nuevo al ejecutivo local por su gestión con el apagón de señal de Berca TV. La formación que encabeza Josep Bermúdez recriminó a PSPV y EU su «pasividad» a la hora de solventar el problema y puso de ejemplo a Sueca, que ayer inició las emisiones de su televisión local a través de Ribera TV.

«El equipo de gobierno de algemesí no se adelanta a los problemas, han pasado de buscar una solución. Sueca ya ve su televisión y los ciudadanos de Algemesí no sabemos todavía cuándo podremos ver Berca TV por la TDT», manifestó Bermúdez. No obstante, hay que recordar que Levante-EMV ya adelantó la semana pasada que el ejecutivo que encabeza Marta Trenzano estudia también la posibilidad de emitir por la televisión comarcal privada a la espera de que el ministerio dé luz verde a la creación del consorcio de comunicación, lo que permitirá usar la frecuencia pública de la Ribera.