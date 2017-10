Las fallas de Especial mostrarán por primera vez juntas sus proyectos

La Federación de Fallas de la Sección Especial de Alzira, una entidad de reciente creación que agrupa a las tres comisiones que tienen sus dos monumentos en la máxima categoría, se presentó el martes en sociedad en un acto en el que se destacaron los pilares que sustentan esta iniciativa -potenciar los monumentos, que estas fallas se conviertan en un atractivo turístico para la ciudad y unir esfuerzos para obtener recursos económicos que permitan mantener e incluso mejorar el nivel actual, sin olvidar la vertiente cultural- pero será el próximo 3 de noviembre cuando celebren el primer acto público de relevancia con la presentación conjunta de proyectos y artistas, en la primera edición de la gala de la federación.

Los promotores de la federación también quisieron dejar claro que no buscan rivalizar ni desvincularse de la Junta Local Fallera de Alzira sino unir esfuerzos y crear sinergias que permitan obtener los recursos necesarios para mantener el nivel de los últimos años -también señalaron que no están pidiendo dinero- y en esta línea se contemplan negociaciones conjuntas con proveedores para obtener mejores precios, señaló a modo de ejemplo el presidente de la federación, Juan Peris, de la Plaça Major, que también destacó que a través de esta colaboración se pueden organizar visitas guiadas a los tres monumentos o incluso coordinar la «plantà» de las tres fallas de la Sección Especial de modo que las personas que tengan interés, sean de las comisiones implicadas o no, puedan presenciarlas todas.

Peris señaló que la federación no es una entidad cerrada sino que está abierta y cuando más fallas puedan incorporarse -algo poco probable- más grande será y que su trabajo busca que las fallas sean capaces de atraer el mayor volumen posible de visitantes y generar nuevas fuentes de ingresos. La federación se constituyó en junio y las tres comisiones de Especial ya aprovecharon la celebración del «Mig Any Faller» para organizar actividades de forma conjunta.