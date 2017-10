Una mascletada nocturna de colors obri demà les festes de Carcaixent

Demà divendres arranquen les festes majors de Carcaixent, que fins el 16 d'octubre venen carregades amb un intens programa d'activitats que assegura dos setmanes de diversió, entreteniment i cultura per a tots els gustos. A l'igual que l'any passat, serà una mascletada nocturna de colors la que donarà, mai millor dit, el tret d'eixida a unes novedoses i atractives festes que busquen que tant carcaixentins com visitants participen d'elles.

La mateixa nit del divendres, a partir de les 23,00 hores tindrà lloc al Parc Navarro Daràs, un dels plats forts de la programació, el concert del grup Els Amics de Les Arts, una de les bandes clau del pop-rock català, que presentarà «Un estrany poder», un treball d'essència pop i arranjaments electrònics, carregat d'optimisme i amb un cru sentit de l'humor que de segur fa gaudir a grans i menuts. Estaran acompanyats de Deliri, grup participant del concurs «Sona la Dipu» i dels DJ's Macondo i FX Selektor.

Música, teatre, Nits de Patrimoni, exposicions, esport... són moltes les coses que conflueixen en este programa d'actes de 2017 que, en paraules de la regidora de festes, Rosa Nicolau «busca fer de les nostres unes festes obertes, participatives i inclusives, on tots i totes puguem implicar-nos i gaudir intensament».

Una de les propostes més atractives és la «Nit d'Humor» que el dia 11 d'octubre, a partir de les 23 hores, el prestigiós mentalista Toni Pons i els humoristes Eugeni Alemany i Rubén García faran passar una vetlada curiosa i divertida presentada pel baríton Javier Landete qui cantarà cançons de Frank Sinatra i Nino Bravo entre d'altres. Les orquestres també agafen un protagonisme especial. Enguany, podrem gaudir de les actuacions de La Pato i La Fiesta, dos de les agrupacions més reeixides actualment.

Com a novetat, s'ha fet un aposta important en les activitats infantils, triplicant el pressupost invertit en opcions per als més menuts que, per primera vegada, trobaran activitats i tallers pels diferents barris de la ciutat, en horari de matí i de vesprada. Es mantenen els espectacles al Parc Navarro Daràs, entre els que destaca l'actuació el dia 12 de «Ramonets», grup valencià tribut de la mítica banda Los Ramones que, sense perdre l'essència de Rock'n'Roll, interpreta adaptacions de les seues lletres en un espectacle que combina el rock, amb l'ensenyament i l'animació infantil.

Rosa Nicolau ha volgut animar tant als veïns i veïnes de Carcaixent com d'altres localitats a «estudiar-se el programa, veure tot el que Carcaixent té per a oferir-los en les dos pròximes setmanes per a, en definitiva, fer com diu el lema d'enguany: eixir i viure les festes de Carcaixent». La programació completa està disponible a www.carcaixent.es.