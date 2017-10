Alberic refuerza la vigilancia en el término tras un primer robo de 1.200 kilos de caquis

Los robos en los campos siempre han sido una realidad que ha tocado de cerca al sector agrícola en la comarca de la Ribera. No es el primer episodio y parece que no será el último el vivido el pasado fin de semana en Alberic.

Ramiro Rubio, de 57 años y vecino del municipio, fue víctima de un hurto en su parcela ubicada en la partida de Misana después de que le quitaran más de 1.200 kilos de caquis.

«Era la primera vez que me ocurría y cuando lo vi me entró una rabia muy fuerte. Pese a que no es mi fuente de ingresos principal, me apenó mucho ver esa situación. Y si yo me enfadé, no quiero ni imaginarme a los agricultores que trabajan diariamente en sus campos y después sufren estas injusticias. Tendría que haber mayor vigilancia», reclamó Rubio.

Acción, reacción. Visto lo sucedido, el Ayuntamiento de Alberic ha decidido tomar cartas en el asunto y por ello, la Policía Rural, pese a no ser competencia directa del consistorio, va a incrementar su labor de supervisión. El equipo trabajará desde las 06:00 horas de la madrugada hasta las 20:30 de manera ininterrumpida, en dos turnos diferentes. «Garantizar la seguridad al 100 % es complicado, pero estamos poniendo medios para que esa percepción de inseguridad desaparezca en los agricultores. Erradicar los delitos en es algo que suena utópico porque el término es muy amplio, pero trabajaremos con ese objetivo», explicó David García, concejal de Seguredad Ciudadana.