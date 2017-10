La UD Alzira cae derrotada ante una Nucía muy eficaz frente al marco rival

La UD Alzira cayó en la noche de ayer ante una eficiente la Nucía que aprovechó sobre todo los tantos de Piquero para sumar los tres puntos. Los visitantes fueron más efectivos y finiquitaron el encuentro en la segunda mitad tras un fallo garrafal de los locales.

Las primeras llegadas fueron del Alzira, que lo intentó tímidamente. Sin embargo, ninguno de los dos equipos logró imponerse en el juego y el gol llegó por parte de la Nucía, gracias a un Piquero que en el minuto 18, tras una buena combinación con centro de Fofó a la frontal del área, disparó lejos de Dolz. El partido fue poco vistoso en la primera mitad, con un juego estratégico en el que era complicado imponer la autoridad. El tiempo fue consumiéndose y el descanso llegó como un posible revulsivo.

Así lo pareció. La mejor ocasión para los locales llegó poco después de la vuelta de los vestuarios. Corría el minuto 11 cuando un centro desde el lateral izquierdo lo remató de cabeza Cristian Herrera, alejándose muy poco de los tres palos defendidos por Marcano. Después llegó el desastre. Edu Mesa cabeceó intentando ceder el balón a Dolz de forma que lo superó por encima y lo aprovechó de nuevo Piquero para establecer el 0-2. Minuto 60 y los visitantes ampliaban distancias tras la mejor ocasión local.

Fernando Gómez Colomer intentó reaccionar con varios cambios y dio entrada a Imanol y Edu López, un histórico que sigue ilusionando a la afición blaugrana. En el minuto 82 volvió a la UD Alzira Sergio Boix. El Alzira plantó cara a un superequipo como la Nucía pero no mostró, ni mucho menos, su acierto ante la portería contraria. Los visitantes no necesitaron mucho para verse por delante y aguantar el resultado. En los últimos minutos el Alzira se aproximó con peligro a la portería de Marcano pero nada pudo hacer para abrir su marcador particular.

El fútbol todavía fue más cruel con la UD Alzira y Salero tuvo tiempo para marcar el 0-3. Un resultado que no mostró el verdadero partido visto en el Suñer.

Al cierre de la presente edición se disputaban varios partidos del Grupo VI de la Tercera División. El resultado más vistoso era la victoria momentánea del Castellón ante el Eldense. El Villarreal C se impuso al Paiporta por 2-1, el mismo resultado que registró la Roda ante el Torre Levante.



Duro choque

No hay tiempo prácticamente para la reflexión y el domingo a partir de las 17 horas el Alzira se medirá al Orihuela, otro de los conjuntos complicados de la exigente Tercera División.