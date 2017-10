Alzira también se baraja para el vertedero

Alzira es el nombre que faltaba para completar la lista de ocho municipios que los técnicos de la Agència Energètica de la Ribera plantean como posibles emplazamientos del vertedero comarcal, según ha podido saber este diario. De este modo, Tous, Gavarda, Antella, Catadau, Guadassuar, Montroi, Sellent y la capital de la Ribera Alta son las alternativas que se ofrecen en esta segunda fase del procedimiento, tras el rechazo inicial de los alcaldes de Montserrat, Real, Llombai y Turís. No obstante, el Consorcio Ribera-Valldigna baraja más de un emplazamiento en algunos de estos términos municipales, por lo que las posibles localizaciones sobrepasarían la decena.

señaló que los mejores terrenos para situar el basurero estaban en Montserrat, Turís, Real y Llombai. Su elección obedecía a criterios medioambientales, ya que poseen características geológicas que aseguran una impermeabilización natural que se complementaría con barreras sintéticas. La infraestructura contará con una canalización de escorrentías para lixiviados que minimice cualquier riesgo de contaminación del suelo. No obstante, el rechazo de los alcaldes de dichas localidades fue rotundo. El consorcio abrió el abanico de posibilidades.

La Garrofera es uno de los lugares que los técnicos de la Agència Energètica de la Ribera contemplan como viable para albergar el vertedero comarcal. De ahí la inclusión de Alzira y Guadassuar en la lista, municipios cuyos términos albergan buena parte de esta partida. También figura Tous, localidad con la que linda. Cabe recordar que, además de los criterios medioambientales, los técnicos incluyen entre sus valoraciones la distancia que les separa de cualquier zona urbana, la ausencia de inmuebles o urbanizaciones cercanas que puedan sentirse directamente afectadas por la implantación del vertedero y las particularidades de los accesos y trayectos por carretera, que también son importantes para ordenar y canalizar el tráfico.

Montroi, Catadau, Antella, Gavarda y Sellent son el resto de municipios que, según los técnicos, cuentan con enclaves en los que se podría construir la infraestructura que recibiría el rechazo que genera el tratamiento de residuos en la planta de selección de Guadassuar. Hay que subrayar que el nuevo vertedero supondría un ahorro anual considerable al ente que gestiona la basura ya que actualmente destina más de dos millones de euros al traslado del rechazo fuera de la Comunitat Valenciana.

No obstante, que haya un listado de ocho localidades no implica directamente que se barajen ocho emplazamientos. Los técnicos han dibujado en el mapa de la comarca más de una decena de posibles ubicaciones, por lo que un único municipio puede tener más de un enclave en su término que pueda albergar el vertedero.



Partidarios del diálogo

Tras la negativa de Montserrat, Llombai, Turís y Real, los alcaldes de Montroi y Sellent también expresaron su rechazo a albergar el vertedero en sus localidades. El resto de munícipes, por su parte, se mostraron abiertos a dialogar y estudiar las propuestas que plantea el consorcio.

Según se especifica en el Plan Zonal de Residuos aprobado en ????, cada demarcación debe de enterrar en su territorio los rechazos irrecuperables. La voluntad de Salvador Montañana como presidente del consorcio siempre ha sido que la infraestructura no se construya en una localidad que no la quiera. «No se obligará a nadie», ha repetido en más de una ocasión. No obstante, según las fuentes consultadas por este diario, cabe la posibilidad de que si se agotan las alternativas y nadie acepta acoger el vertedero, sea el propio Consell el que imponga una ubicación.