Més Algemesí recrimina al gobierno local la «baja» ejecución de los presupuestos

El grupo Més Algemesí denunció ayer que el equipo de gobierno local (PSPV-EU) todavía no ha ejecutado una buena parte de sus presupuestos para este año. «A falta de tres meses para que acabe 2017, muchas partidas no tienen compromiso de ejecución», señaló. Igualmente, manifestó que no se ha ejecutado «ni un 5 %» de los presupuestos participativos de 2015 y 2016. Por su parte, la alcaldesa de Algemesí, Marta Trenzano, defendió que los presupuestos «acaban el 31 de diciembre y no a mediados de octubre» y aseguró que el ejecutivo de Algemesí «no está durmiendo» ya que existen «muchos proyectos bien encaminados».

Trenzano, por su parte, aseguró que existen una serie de condicionantes que impiden a la administración local ejecutar algunas de las actuaciones previstas: «Hay muchas obras que no dependen de nosotros. La biblioteca del Raval, por ejemplo, se licitará esta semana ya que hasta que no contamos con los PPOS y el Fondo de Cooperación no se pudo hacer. En el caso de la rotonda cerca de los dos colegios, ya hemos comprado todos los terrenos y el Consell nos ha dicho que se licitará en un mes. Los vecinos a veces no son conscientes de que la administración es muy lenta, pero Bermúdez sí y él está al tanto de en qué punto se encuentran todos nuestros proyectos. Hay otros como la ampliación del centro de salud o del cementerio que van bien encaminados, no estamos durmiendo».