Los Lagos aún vierten aguas fecales pese a la condena al exalcalde por permitirlo

El vertido de aguas fecales de la urbanización Los Lagos a un barranco ha derivado en una condena de un año y dos meses de cárcel al exalcalde de Alginet Enrique Girona y al responsable del área de Urbanismo durante su mandato, Miguel Ángel Ramos. A día de hoy, el problema no ha cesado y todavía hay zonas de la colonia, tanto parcelas privadas como zonas de dominio público, en las que rezuma agua que no ha sido tratada por una depuradora. El mal olor y la presencia de ratas o insectos suponen una molestia para los vecinos.

Levante-EMV el presidente de la sociedad civil Los Lagos, Paco Brocal.

El propio Brocal señaló que el problema de la red de saneamiento que existe en Los Lagos (y que no da cobertura a todas las viviendas) «es que al final de la canalización no hay nada». Asimismo, indicó que el Ayuntamiento de Alginet «ha obligado a los últimos chalés a hacerse una fosa séptica propia», aunque eso no solventa la situación de los 300 chalés que tienen más de treinta años. «Ahora instan a los vecinos a hacerse una fosa séptica, de modo que se cubren las espaldas si una administración superior les pregunta. Siempre pueden alegar que nos han dicho que las construyamos y que no lo hemos hecho», manifestó.

Precisamente, el presidente de la sociedad civil (personado en la causa que condenó a Girona y Ramos) es uno de los afectados: «Llevo diecisiete años enviando escritos al ayuntamiento, uno por año, para decirles que en mi propiedad tengo vertidos y todavía no han venido a verla. Hay malos olores, ratas e insectos. Mi parcela no es una parcela, es una ciénaga», expresó. Algunos de los lugares en los que afloran los vertidos fecales alcanzan una profundidad superior a un metro. «En ese lodazal podría ahogarse un niño», apostilla el secretario de la sociedad, Carlos Gutiérrez.



Intervención

El ayuntamiento intervino en 2013 en cuatro zonas donde se producían vertidos porque el alcantarillado estaba roto o era inexistente. Se colocaron seis pozos de registro para almacenar vertidos y limpiarlos después y se acondicionaron 50 metros de tubería. Además, el pasado año salió a licitación un contrato para redactar un programa de actuación que permitia modificar el plan parcial, realizar un estudio de impacto ambiente y reparcelar la urbanización. Dicho documento, de hecho, se entregó la semana pasada y, como recordó el alcalde, José Vicente Alemany, permitirá dar una solución a los problemas de alcantarillado, pavimentación y alumbrado público. «Por este ayuntamiento han pasado cuatro alcaldes y ninguno ha conseguido solventar el problema de Los Lagos, eso demuestra lo complicado que es. Pero tenemos un compromiso con sus vecinos y es nuestra obligación dar una respuesta», expresó Alemany.