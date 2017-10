El mal estado de la Granja de Sinyent llega al Congreso

El estado de la Finca Sinyent llega al Congreso de los Diputados. Así lo ha querido el diputado de Esquerra Unida en el Congreso, Ricardo Sixto, quien ha presentado una Proposición No de Ley para que la Cámara Baja colabore con la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Polinyà de Xúquer y AVA-Asaja para recuperar el patrimonio histórico cultural que representa la casa señorial Sinyent. «Se trata de una joya del gótico civil que, en estos momentos, es propiedad del sindicato agrario AVA-Asaja, que intenta acondicionarla a la espera de subvenciones públicas para su rehabilitación arquitectónica. Según Sixto, «esta casa señorial constituye la construcción más representativa de la arquitectura civil medieval de la comarca de la Ribera y desde hace años se encuentra apuntalada. No es de recibo que desde las diferentes administraciones no se ayude a mantener nuestro patrimonio y menos que termine hundiéndose. Este edificio de indudable valor ha sido durante décadas aislada, ignorada y oculta, hasta alcanzar el estado ruinoso actual por el abandono. Por eso es necesario hacer rápidamente una intervención», explicó el diputado.

AVA-Asaja está trabajando para que, además de poner en explotación la finca agrícola, se apueste por consolidar el edificio para evitar que siga deteriorándose. La Asociación Valenciana de Agricultores está desarrollando un proyecto de experimentación agraria con el que realizan ensayos y transfieren los resultados obtenidos y conocimientos de la investigación a los agricultores valencianos de forma rápida, útil y eficaz. El centro ocupa una extensión total de 25 hectáreas en un entorno agrícola y paisajístico de gran valor junto al cauce del río Xúquer y disfruta de una climatología y edafología que se adapta a la mayoría de los cultivos mediterráneos. Desde su puesta en marcha en 2011, más del 95 por ciento de la superficie disponible para ensayos agronómicos se encuentra ya plantada, tanto con cultivos históricamente implantados como con nuevas alternativas que pueden abrir interesantes nichos de mercado.

El alcalde de Polinyà de Xúquer, Óscar Navarro, señaló que es una lástima «que su deterioro haya aumentado tanto y que las administraciones competentes para proteger los bienes culturales como este hayan hecho caso omiso a las reclamaciones». Es una necesidad que se reconozca «el valor cultural de este edificio», así como que se pueda «ir recuperando poco a poco», dijo.