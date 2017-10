El hospital abre un portal que permite al paciente contactar «online» con sus médicos

La tecnología ha pasado en cuestión de años de ser una extraña a convertirse en una compañera casi esencial del día a día. En ese contexto, el Hospital de la Ribera ha puesto en marcha el portal «YOsalud», una herramienta digital con la que los pacientes de la comarca podrán acceder de una forma fácil y cómoda a la información relacionada con su salud o incluso estar en contacto a través de Internet con sus médicos o enfermeros.

El hospital de Alzira abre para los usuarios de la comarca una plataforma digital que ya se utiliza en los departamentos de salud de Torrevieja y Vinalopó, también gestionados por el grupo Ribera Salud. En aquel ámbito geográfico, ya se cuenta con más de 70.000 pacientes dados de alta en el portal y que han mantenido contacto regular con sus médicos o enfermeros. Desde su puesta en marcha se han superado los 400.000 mensajes entre pacientes y profesionales.

Además de mantener contacto con el personal sanitario, la nueva plataforma (que se puso en marcha en modo de prueba en febrero con un 1 % de la población), permitirá a los usuarios introducir en su registro diario de tensión o glucemia para que su médico y enfermero puedan realizar el seguimiento y actuar si detectan alguna alteración. Así, el paciente crónico cuenta con un seguimiento exhaustivo, de una forma más cómoda. De igual manera, la plataforma servirá para tramitar recetas, certificados o bajas, con lo que se evitarán esperas, traslados y se agilizará la gestión. Asimismo, también permitirá a los vecinos de la comarca pedir cita previa, comprobar su calendario de visitas al médico e, incluso, adjuntar a su historia clínica electrónica documentos e informes médicos de otros centros sanitarios. Además, el paciente que entre en la plataforma «YOsalud» recibirá periódicamente información y consejos sobre campañas de vacunación y/o promoción de la salud.

El doctor Eugenio Montero señaló ayer, durante la presentación de la plataforma, que el objetivo es «adaptarse a las nuevas realidades sociales» y apostó por un modelo de autocuidado y atención no asistencial. Aunque tanto como Montero como el director del hospital, Javier Palau, señalaron que el lanzamiento de «YOsalud» no implica, ni mucho menos, la desaparición de la relación paciente-sanitario. «En base a las experiencias de Torrevieja y Vinalopó, un médico puede atender unas 15 consultas no presenciales al día. Al reducir esperas y desplazamientos, el personal sanitario también podría ampliar el tiempo de atención en consulta», apuntó Montero.



Transformación digital

Palau, por su parte, incidió en que el reto médico del siglo XXI es «adaptarse a la tecnología para poder tener otro tipo de relaciones» y «aprovecharla [la tecnología] y aplicarla a la medicina para hacer más fácil la vida de los pacientes». El director del hospital, no obstante, señaló desconocer el devenir de la plataforma más allá del próximo año: «Si finalmente la Ribera cambia de sistema de gestión, será el Consell el que decida. Nosotros creemos que independientemente de quien gestione las cosas, se ha iniciado un proceso de transformación digital y estamos seguros de que es el camino a seguir», sentenció Palau.