El PP «no se plantea» promover una moción de censura en Sollana

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Sollana, el PP y la concejal independiente Cecilia Corts, negaron ayer que se hayan planteado presentar una moción de censura contra el actual gobierno (PSOE-Compromís), que se encuentra en minoría debido a la baja por enfermedad grave el alcalde titular y la posterior salida de la propia Corts. Los concejales de estas dos formaciones salían así al paso de las declaraciones del actual alcalde accidental, Joan Josep Martínez, que acusó a la oposición de bloquear la gestión municipal como primer paso para justificar una moción de censura. La oposición subraya que esa afirmación es falsa y replica que el actual gobierno «está instalado en la mentira como argumentación».

El PP y la edil independiente defendieron ayer que, ante la enfermedad del alcalde titular, Juan Roda, siempre han manifestado el respeto a la persona por encima de la política y que así se lo han manifestado a su familia, por lo que no han valorado en ningún momento la posibilidad de realizar ninguna moción de censura.

La oposición afirma que no ha buscado nunca aprovecharse de la situación de inferioridad numérica del actual equipo de gobierno, siempre que no esté motivada por alguna circunstancia. Tanto el PP como Independents per Sollana afirman que «desde el equipo de gobierno no se han atendido las propuestas realizadas por la oposición, decisiones y proyectos que afectan al municipio», subrayan. Sobre las afirmaciones vertidas en el pleno extraordinario del pasado viernes de supuestos intereses en paralizar el proyecto del Casal Jove, los dos grupos señalan que «dicho proyecto lo dejó casi atado y acabado el PP de Sollana para su inmediata realización a finales de la pasada legislatura, siendo el actual equipo de gobierno quien lo paralizó, pretendiendo ahora activar uno nuevo sin tener en cuenta las propuestas que venimos realizando desde la oposición». Tanto PP como Independientes afirman que si no se hubiese paralizado «ahora mismo ya lo estarían disfrutando los jóvenes de Sollana».



Participar en la toma de decisiones

Ante la controvertida decisión de suprimir la junta municipal de gobierno, los partidos de la oposición son tajantes. «Hemos anulado la junta de gobierno porque es un órgano que puede tomar decisiones que afectan al municipio y a sus vecinos sin contar con los partidos de la oposición. Esta situación la provoca el equipo de gobierno al destituir a la portavoz del grupo Independents per Sollana como miembro de la junta de gobierno (...) y al ser un órgano que no es obligatorio por ley en los municipios de menos de 5.000 habitantes, no tiene sentido que un órgano pueda tomar decisiones cuando sólo representa a la minoría».

Independents y el Partido Popular de Sollana tienen claro que su papel «en este momento no es otro que estar en la oposición y participar en las decisiones de todo lo que afecte al municipio de Sollana. Tenemos claro que nuestra representación en el ayuntamiento nos la otorgaron los vecinos y estamos por y para trabajar para el municipio», afirman, mientras recuerdan que la actual oposición representa a más del 50 % de vecinos.

Ambos grupos políticos piden al equipo de gobierno que recapacite ante la actual situación y que consensúe los temas que afectan directamente a la población de Sollana.