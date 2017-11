més treball i més democràcia

Després de més de dos anys de legislatura, des d'EU hem fet balanç de tot allò que s'ha pogut aconseguir des que formem part del govern. Els resultats i el canvi cap a polítiques d'esquerres són més que notables en l'Ajuntament d'Alzira. I és que mai s'havien destinat tants recursos per a la creació de treball i per a formació, que formen part de les nostres competències. Més de tres milions d'euros s'han gestionat des de la regidoria de Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus (i possiblement s'arribe a 4 en finalitzar 2017), que és la major xifra que s'ha destinat i duplica la del 2015, quan entràrem al govern municipal. De no tindre cap taller d'ocupació, en l'actualitat se'n gestionen quatre, beneficiant 40 persones i amb contractes d'un any. De no tindre cap pla d'ocupació juvenil, des del 2015 han estat contractats més de 120 joves, amb un pioner format de la mà de l'institut de FP i IDEA per a aquelles persones sense cap tipus d'estudis i d'aturats de llarga duració. D'haver estat paralitzat el Pla Famílies, s'han contractat només en aquests mesos a 11 persones aturades, sent-ne més de 50 famílies beneficiades sense cap tipus d'ingrés. Més de 46 especialitats de cursos d'ocupació poden impartir-se en l'Agència IDEA, que va gestionar en el 2016 més de 200 contractes de treball.

En l'àmbit de Funció Pública i Organització, el canvi de tendència que hem pilotat ha sigut decisiu. Més de 40 convocatòries públiques de treball en el personal de l'Ajuntament. Hem realitzat una pujada de sous de les treballadores i treballadors que menys percebien, s'han superat desigualtats salarials en l'ocupació temporal o hem aprovat amb els sindicats el nou pla per reduir la temporalitat de la plantilla que beneficiarà prop d'un 20% dels funcionaris interins. Hem municipalitzat 60 treballadores i treballadors, garantint els llocs de faena que perillaven amb les privatitzacions, el que ha valgut que la Delegació de Govern en mans del PP no haja fet més que posar entrebancs i llançar-nos l'advocacia de l'Estat. Només en poc més de dos anys s'han recuperat totes les retallades anteriors i dels 14 milions d'euros en personal es passarà en el 2018 a més de 17.

Gràcies a tot això contem amb més i millors serveis públics: la ràdio, la piscina, la neteja, la Clau, l'Oficina comarcal d'habitatge, l'Oficina de Contractació... De fet, hem desenvolupat l'Oficina de Projectes Europeus sota la nostra responsabilitat: 400.000 euros de fons europeus per a la rehabilitació del magatzem de Cucó per a destinar-lo al Casal Jove o prop de 200.000 euros en mobilitat i beques europees (més del doble que en el 2015). De no existir partides, hem dotat de recursos a les polítiques de promoció econòmica: amb la Reganyà, potenciant un producte de qualitat i dels nostres comerços de barri; la Biosfira, la primera fira de productes ecològics a la Ribera amb més de 70 expositors; de no estar ni aprovades, hem donat 200 ajudes a aturades i aturats a muntar el seu negoci com a autònoms des del 2015; «Crea una idea al Mercat de la Vila» o els premis Coworking han servit per a constituir el primer viver d'empreses a Alzira; treballant de la mà de la Universitat de València s'ha organitzat la universitat de primavera (la primera volta en la nostra ciutat) o el màster de Falles i Creativitat.

Som garantia de complir amb els nostres compromisos electorals i que allà on tenim representació i responsabilitat de govern marquem el pas a l'esquerra.