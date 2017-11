Alberic renueva su campaña solidaria para alimentar a las familias necesitadas con un cocido tradicional

"Si la campaña es un éxito y ayudamos a las familias necesitadas a sobrellevar mejor unas fiestas tan especiales como la Navidad, no tenemos porque no renovar la iniciativa y apostar por ella año a año". En dichos términos se expresa el alcalde de Alberic, Toño Carratalá, en su anuncio de renovación de la campaña denominada "Un putxero per Nadal" que pretende facilitar los productos necesarios para elaborar un plato navideño incluso en las familias con menos recursos económicos de la localidad.

La iniciativa se continúa después de activarla hace unos años, dado el importante número de familias que se acogen a ella. Para optar a la comida las familias demandantes deben cumplir una serie de requisitos, con las que el consistorio evaluará el grado de necesidad. La demanda se realizará mediante una solicitud en el registro de entrada de la casa consistorial entre el 15 y el 30 de noviembre y las familias agraciadas recibirán un vale con el que podrán recoger los productos para la elaboración del puchero. Tendrán que adjuntar una fotocopia del DNI, certificado de convivencia, empadronamiento como mínimo de doce meses en Alberic, certificado del Servef y última nómina.

"En el Ayuntamiento de Alberic tenemos muy claro que nuestras políticas deben ir enfocadas a mejorar la vida de los vecinos y vecinas y por tanto no podemos olvidarnos de los grupos que menos recursos tienen y que incluso se sitúan en una situación de riesgo de exclusión social. Los últimos estudios hablan de que 13 millones de españoles están en riesgo de pobreza o exclusión social, a pesar de que unas 345.000 personas han salido de este colectivo durante el último año. Así lo afirma el informe 'El estado de la pobreza en España' de 2017. Son datos muy preocupantes que no podemos combatir de forma estructural desde los ayuntamientos locales. Pero sí podemos aportar nuestro granito de arena y esta campaña del cocido quiere tener un poder simbólico para que todos y todas entendamos que es necesaria la ayuda a los que menos tienen. Todos y todas nos podemos ver en una situación similar", argumenta la edil de Servicios Sociales, Nuria Salom.