Teatro, charlas y deporte para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia de Género en Almussafes

Del jueves 23 al sábado 25 de noviembre, Almussafes desarrollará una serie de actividades para conmemorar el Día Internacional Contra la Violencia de Género. De esta forma, la Concejalía de Igualdad del consistorio municipal ha programado diversas charlas, una obra de teatro para escolares, una sesión de baile deportivo y, como ya es tradición, una concentración frente al edificio del ayuntamiento durante la que se leerá un manifiesto en repulsa por las víctimas de violencia machista registradas hasta la fecha. Según el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno de España, en lo que llevamos de año han fallecido asesinadas un total de 44 mujeres a manos de sus parejas o exparejas, muertes que han dejado 23 menores huérfanos. "Estas cifras, que desgraciadamente no paran de crecer con el paso de las semanas, debe tener un rechazo firme y unánime por parte del conjunto de la sociedad y una respuesta por parte de las administraciones públicas y el Ayuntamiento de Almussafes continuará concienciando a los vecinos y vecinas de la localidad de la necesidad de erradicar esta lacra", explica la concejala de Igualdad, Davinia Calatayud.

Ese trabajo de concienciación, que desde el consistorio municipal se lleva a cabo a lo largo de todo el año, vive sus momentos más álgidos durante los actos programados con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Género, una jornada reivindicativa que cada año se celebra el 25 de noviembre y cuyo objetivo es "continuar alzando la voz a través de distintas iniciativas para que los y las almussafenses de todas las edades conozcan este fenómeno desde diversos puntos de vista", explica la edil. Este año, el Ayuntamiento ha organizado una agenda de actividades que abarcará no solo la jornada del sábado 25 de noviembre sino también los dos días previos. De esta forma, el jueves 23 de noviembre, los alumnos de ESO y Bachillerato del IES Almussafes disfrutarán con la representación en la sala de actos del Centro Cultural del teatro-forum #Follow #Unfollow, a cargo de la Fera Teatre. Andrea Nácher, Alba Juan,Xavi Raga, Pau Camps, Juan B. Ferris y Fernando Tébar ofrecerán una serie de escenas que llevan por título ´Em vol, no em vol´, Confia, no confia´, ´Em mira, no em mira´, ´Em crida, no em crida´ i ´Em segueix, no em segueix´. Los sketches servirán para reflexionar y debatir sobre posibles circunstancias en las que se pueden producir casos de violencia de género.

Por la tarde, a las 18 horas en el Centro de Formación de Personas Adultas, la escritora Rosa Roig y la artista plástica Manola Roig intervendrán en una charla reivindicativa sobre las artistas organizada por la Asociación de Mujeres Progresistas y la Asociación de Alumnos del Centro de Formación de Personas Adultas a la que se podrá acceder de forma gratuita y que está abierta a toda la ciudadanía.

Concentración y manifiesto

El viernes 24 a las 12 horas se realizará la tradicional concentración solidaria convocada por la Asociación de Mujeres Progresistas frente al edificio consistorial y la lectura del manifiesto contra la violencia de género. A las 16.30 horas, la Cafetería del Centro Cultural acogerá una charla-café en el que se abordará la violencia de género como un problema multidisciplinario. La juez del juzgado de Violencia de Género sobre la Mujer del Partido Judicial Lara Esteve y el teniente responsable del puesto de la Guardia Civil de Almussafes, Javier Muñoz, explicarán el proceso que se sigue ante casos relacionados con esta cuestión, tras lo que abrirán un diálogo con turno de preguntas para que los asistentes puedan plantear todas sus dudas. Para concluir, el sábado 25 la Concejalía de Igualdad anima a los vecinos y vecinas a participar en la iniciativa ´Fem esport contra la violencia de gènere´, en la que se realizará una clase de baile cubano-latino para 50 personas. Para participar en esta sesión, que se desarrollará en el Pabellón Polideportivo Municipal de la localidad de 11.30 a 12.30 horas, es necesario inscribirse en la recepción de esta infraestructura pública del 13 al 24 de noviembre.