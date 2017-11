Padres de Benifaió reclaman recuperar el autobús escolar al vivir a 7 km del colegio

Cuando comenzó el curso, un grupo de alumnos de Benifaió se quedó sin la línea de autobús que les llevaba desde la urbanización Pla de les Clotxes hasta el colegio Trullás y el instituto Enric Soler i Godes, con una separación de siete kilómetros entre los centros y los hogares de los estudiantes. Tras dos meses sin servicio de transporte, los padres reclamaron ayer, a través de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, recuperar el autobús escolar ya que, según explicaron ayer, no existe «la posibilidad de hacer este recorrido ni caminando ni en bicicleta».

«El 11 de septiembre de 2017, primer día del curso escolar, nos encontramos con que no tienen autobús, y en el caso del instituto sin previo aviso. A fecha de hoy, tanto el colegio, el instituto y los afectados seguimos sin una notificación oficial sobre la supresión de la ruta. El primer día podría haber ocurrido que los padres y madres hubiésemos dejado a nuestros hijos e hijas en la parada del bus y, como de costumbre, marcharnos a nuestros respectivos trabajos, con lo que muchos de los niños y las niñas se habrían quedado literalmente en la calle», manifestaron.

«La excusa es que no cumplimos con el número de usuarios y usuarias, que se cifra en 15, lo que hace años que no se cumple. Simplemente pedimos un derecho generado al estar residiendo a más de 3 kilómetros en línea recta de los centros», señalaron. Al respecto, la Conselleria de Educación incidió en que el mínimo de alumnos «está establecido por normativa estatal». «Nosotros no actuamos con excusas sino con soluciones. La administración educativa actual lo que no está dispuesta es a cometer irregularidades y no es ninguna excusa. Se los han explicitado los pasos a seguir para obtener la beca individual de transporte escolar y solucionar así la situación. Por lo tanto, nuestra sensibilidad es absoluta, siempre que se cumpla la ley», manifestaron fuentes de la conselleria.

No obstante, el colectivo de padres y madres lo consideró como insuficiente: «Nos ofrece la beca de transporte escolar individual, que puede estar alrededor de 400?, lo que no alcanza para pagar un taxi ni un tercio de los 175 días lectivos. Además, esto no soluciona el problema de horarios de las familias, ni la incertidumbre de los niños, que no saben quién los llevará o los traerá cada día».