La UD Alzira se mide al Villarreal sin Mengual y Antillaque

Dos equipos con gusto por el buen fútbol se enfrentan hoy a las 12 horas en la Tercera División del fútbol valenciano. El Vila-real C quiere rehacerse del varapalo de la derrota por 4-1 en Orihuela después de siete jornadas sin perder. Por su parte, la UD Alzira de Fernando Gómez Colomer buscará la 3ª victoria consecutiva que le pueda reenganchar con la zona noble de la tabla. Fernando no podrá contar de nuevo con Antillaque ni Mengual y Mora será baja por decisión técnica. El alcireño Lozano se enfrentará al club que se formó. Dirigirá el encuentro Morales Yuste, con quien la UD no ha perdido ninguno de los seis partidos que le ha dirigido. El encuentro se podrá ver por el canal Youtube del Villarreal CF.